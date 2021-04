Surpriză totală la Survivor România. Cerere în căsătorie în fața Faimoșilor și Războinicilor

Faimoșii și Războinicii de la Survivor România au avut parte de o surpriză totală în ediția de duminică, 4 aprilie 2021, chiar înainte de a începe meciul pentru jocul de comunicare. Concurenții de la Kanal D au fost surprinși de o cerere în căsătorie.

Nu este vorba de niciun cuplu din competiția sportivă, ci de doi tineri care au fost invitați de producătorii reality show-ului. Este vorba de câștigătorii jocurilor LOVEimpice, Iulia și Vlad, care au acceptat provocarea lansată de Radio Impuls.

Îndrăgostiții au câștigat o vacanță exotică în Republica Dominicană, dar și o vizită pe platourile de filmare de la Survivor România 2021, acolo unde Vlad și-a luat inima în dinți și a rostit cea mai importantă întrebare din viața sa.

„Avem alături de noi o altă surpriză a jocului de astăzi. Câștigătorii jocurilor LOVEimpice de la Radio Impuls sunt alături de noi, Iulia și Vlad, vă rog, poftiți alături de mine aici”, a anunțat Daniel Pavel înainte de începerea jocului de comunicare din această săptămână.

Cei doi tineri au mărturisit cum au ajuns în Republica Dominicană, precizând că s-au bucurat enorm de vizita pe platourile de filmare de la Survivor România, acolo unde Faimoșii și Războinicii luptă de câteva luni bune pentru marele premiu.

„Am văzut anunțul la tine (n.r. – Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România) la emisiune și mi s-a părut foarte tare ideea că putem veni aici și am vrut să încercăm. Cel mai tare a fost că am primit anunțul că am câștigat fix de ziua noastră.

Să venim la Survivor România e cea mai tare activitate pe care am câștigat-o și a fost cea mai așteptată”, a spus Iulia.

„Sunteți toți foarte tari. Ne-am înscris la insistențele Iuliei. M-a convins. Nu am mai câștigat nimic până acum, aveam o reticență am zis că nu o să avem nicio șansă, dar hai să încercăm. Am câștigat o experiență incredibilă”, a declarat la rândul său Vlad.

Cu puțin înainte să înceapă jocul de comunicare dintre Faimoși și Războinici, Vlad a marcat momentul și a făcut gestul vieții sale. S-a așezat în genunchi, a scos din buzunar o cutie cu un inel cu diamant și de aici totul a mers de la sine.

„Ne-am bucurat de o vacanță minunată și mi-aș dori să marchez acest moment pentru toată viața. Vrei să fii soția mea?”, a fost întrebarea lui Vlad.

Așa cum era de așteptat răspunsul nu a întârziat să apară. Fără să stea nicio secundă pe gânduri, Iulia a rostit un mare „Da”, Războinicii și Faimoșii adunându-se în jurul lor pentru a-i felicita pentru decizia luată.

„Toată lumea spunea cum ar fi să te ceară? Nu mi-a zis niciodată că se vede căsătorit cu mine, e o mega surpriză, vai, nu-mi vine să cred. E foarte frumos”, a spus câștigătoarea Jocurilor LOVEimpice.