Surpriză totală! Mircea Lucescu îl premiază pe Horațiu Moldovan după gafa uriașă din România – Canada 0-3

Horațiu Moldovan, iertat de Mircea Lucescu pentru gafa monumentală din amicalul cu Canada. Ce a declarat selecționerul României.
Alex Bodnariu
06.09.2025 | 10:30
Ce spune Mircea Lucescu despre gafa incredibilă comisă de Horațiu Moldovan în meciul amical cu Canada

Horațiu Moldovan, trimis titular de Mircea Lucescu în amicalul cu Canada de pe Național Arena, a făcut o gafă incredibilă. Portarul de bază al naționalei de seniori a fost vinovat clar pentru unul dintre golurile înscrise de nord-americani, însă „Il Luce” a făcut un anunț cel puțin surprinzător în privința sa.

Horațiu Moldovan, gafă monumentală în România – Canada 0-3

Naționala României a suferit în fața Canadei. Tricolorii au dezamăgit pe Național Arena. S-au făcut greșeli mari atât în atac, cât și pe faza defensivă, iar lucrurile nu arată prea bine înaintea duelului cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial.

Unul dintre cei mai criticați jucători a fost Horațiu Moldovan. Portarul de la Oviedo a încercat să dribleze un adversar la scorul de 1-0 pentru Canada. Goalkeeperul s-a pierdut cu firea în fața porții, iar Ali Ahmed a recuperat și a înscris fără probleme.

Mircea Lucescu a făcut anunțul! Horațiu Moldovan, titular cu Cipru!

Mulți se așteptau ca această gafă să îl coste pe Moldovan locul de titular în poarta naționalei României, iar Ștefan Târnovanu, goalkeeperul de la FCSB, să înceapă între buturi în meciul cu Cipru. Mircea Lucescu merge însă pe mâna jucătorului din La Liga în continuare.

„La golul doi e o greșeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în fața porții. În lateral se mai întâmplă, dar în fața porții în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost.

El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanșeze pentru gafa pe care a făcut-o azi și pentru nesiguranța arătată. Pentru că și la golul trei a avut parte (n.r. – din vină).

El e un portar de mare valoare, dar azi nu a fost cum trebuia. Puteam să jucăm și cu alt portar, dar încă sunt unele probleme la construcția jocului și cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare. Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut și mâine cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greșeala făcută. A doua nu o va mai face”, a declarat Mircea Lucescu.

