ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va debuta în noul sezon al Cupei României Betano miercuri, pe „Ion Oblemenco”, împotriva formației de Liga 3, Sănătatea Cluj. Ardelenii s-au decis să vină în Bănie pentru acest joc, în ciuda faptului că partida ar fi trebuit să aibă loc la ei acasă, iar acum sunt pregătiți să scrie și un moment istoric pe „Ion Oblemenco“.

Patronul Sănătății Cluj, pregătit să intre pe teren la meciul cu Universitatea Craiova

Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj și medic veterinar în același timp, va scrie istorie în această seară, pe „Oblemenco“. Contactat de FANATIK, antrenorul formației ardelene, Vasile Miriuță, a spus în exclusivitate faptul că Aurelian Ghișa, la vârsta de 61 de ani, va intra pe teren în meciul cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Dacă va fi nevoie de dânsul, va juca pe final. Există o posibilitate mare să-l vedem și pe domnul patron în teren. E patronul echipei, trebuie respectat la câte face pentru echipa asta. E și în formă, s-a antrenat toată săptămâna asta împreună cu noi. Sper să-l vedem pe final“, a spus Vasile Miriuță, pentru FANATIK.

Cine este Aurelian Ghișa, patronul-medic al Sănătății Cluj

Aurelian Ghișa este om de afaceri, dar și medic veterinar, pe lângă că este patronul echipei Sănătatea Cluj. Performanțele echipei și mai ales atmosfera boemă din jurul acesteia sunt lucrurile care au atras fanii lângă echipă până în acest moment. Paradoxal, deși numele formației este Sănătatea, jucătorii sunt numiți de fani viruși, mai precis „virușii verzi”

ADVERTISEMENT

Patronul viitoarei adversare a Universității Craiova a declarat de curând că vârsta nu este un impediment și că se antrenează cot la cot cu echipa.

ADVERTISEMENT

„Fac antrenamente, încerc cât îmi permite timpul să fiu alături de jucători. Vârsta nu este un deranj. Poate în câteva situații sunt mai lent și e firesc. Totuși, nu simt un impediment din asta“, a spus Aurelian Ghișa, pentru Radio Cluj.

Universitatea Craiova, victima echipelor mici în Cupa României Betano

Chiar dacă la prima vedere pare, pe alocuri, extrem de greu ca Sănătatea Cluj să emită pretenții în Bănie, de când s-a implementat sistemul cu grupe în Cupa României Betano.

ADVERTISEMENT

Practic, alb-albaștrii s-au împiedicat de fiecare dată cu echipele inferioare lor. În primul an cu grupe, chiar cu Mirel Rădoi la timonă, oltenii au făcut 1-1 cu divizionara C Ocna Mureș, la Zlatna, deși o victorie îi propulsa direct în sferturile de finală, cu o etapă înainte de finalul grupelor. A urmat eșecul de la Pitești cu Argeș și, implicit, ratarea calificarii. Imediat după meci, Rădoi și-a dat demisia.

În sezonul următor, Universitatea Craiova a făcut doar 1-1 la Tunari, după un gol egalizator venit în prelungiri din partea lui Markovic. Au urmat două victorii, la Arad și cu Farul acasă și calificarea mai departe.

Probleme pentru Universitatea Craiova în deplasările cu echipele inferioare

Sezonul trecut Craiova a început cu o înfrângere la Buzău cu Metalul din liga a doua. A fost surpriza grupei din care au mai făcut parte FCSB, Dinamo și Petrolul. Au urmat doua victorii cu Petrolul și FCSB, echipe în fața cărora va juca și în acest an și . Deci mereu au comis-o în meciurile cu echipele din eșaloanele inferioare.

Totuși, de menționat că toate aceste semi-eșecuri ale Universității Craiova au venit pe teren străin, greu de jucat fotbal pe el, nicidecum în Bănie. De această dată, Sănătatea Cluj va veni pe „Oblemenco”, iar alb-albaștrii vor avea parte și de susținerea publicului.