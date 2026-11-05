Surpriza U21 a lui Reghecampf pentru FCSB – Corvinul. Exclusiv

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Laurențiu Reghecampf a pierdut partida cu U Cluj, scor 0-1, și a rămas și fără trei titulari importanți pentru următorul joc din SuperLiga. Valentin Crețu și Ricardo Pădurariu au văzut cartonașe galbene și , ambii fiind suspendați. De asemenea, Cisotti s-a accidentat la Cluj. Reghe, gata să ia o decizie surprinzătoare.

Laurențiu Reghecampf, alegere surpriză pentru jucătorul U21 la FCSB – Corvinul. Tentat să mizeze pe Luca Stancu

Fără Pădurariu, Laurențiu Reghecampf este nevoit să găsească o altă soluție de jucător U21. FANATIK a aflat că Reghe este tentat să-l titularizeze pe Luca Stancu în locul lui Pădurariu, variantă prin care ar rezolva și problema jucătorului U21. Stancu a împlinit 21 de ani în luna mai și este jucător eligibil U21 și pentru această ediție de campionat.

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Astfel, Stancu ar putea să fie titular contra Corvinului, în fața a doi jucători care au experiență mai mare decât el, chiar dacă sunt și ei U21. Matei Popa, 19 ani, și Adrian Stoian, 18 ani, ar rămâne în aceste condiții tot pe banca de rezerve la startul partidei. Stancu a mai jucat 3 meciuri în acest sezon de SuperLiga, niciunul ca titular. Și niciunul în mandatul lui Reghe în campionat.

Laurențiu Reghecampf l-a titularizat pe Stancu în partida pe care FCSB a pierdut-o la Bistrița, în urmă cu o săptămână, în Cupa României. A fost chiar integralist și a fost unul dintre . Stancu a mai fost titular tot în Cupa României, cu FC Argeș, când a și dat o pasă de gol pentru Miculescu. Atunci a fost schimbat la pauză.

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Luca Stancu a mai bifat trei meciuri în SuperLiga pentru FCSB. De ce a ales echipa lui Gigi Becali?

În SuperLiga, Luca Stancu a mai prins minute în acest sezon cu Csikszereda, în prima etapă, și la înfrângerile cu Dinamo și cu UTA. Sezonul trecut a evoluat constant în primul eșalon, pentru Hermannstadt, formație de la care a fost transferat în vară. Acum s-ar părea că l-a convins pe Laurențiu Reghecampf pentru o titularizare și în campionat, având în vedere absența lui Pădurariu.

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”Noi avem în stânga, l-am luat pe băiatul ăla de la Sibiu. Da. Luca Stancu. Să avem dublură acolo pentru regula U21. Joacă stânga-dreapta”, explica Gigi Becali în vară, pentru . Mai exact, FCSB a profitat de problemele financiare ale celor de la Hermannstadt și l-a luat pe Stancu după ce acesta a fost declarat liber de contract la comisii.

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Se specula și varianta FC Argeș pentru Luca Stancu, dar a ajuns la FCSB. Jucătorul a ales în cele din urmă să vină la echipa condusă de Gigi Becali, fiind vorba și de o opțiune sentimentală. „Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte că veneam cu familia la meciuri… Dar nu mă gândeam niciodată că voi ajunge aici. Suntem cu toții fani FCSB, da. Toată familia”, spunea Stancu după debutul cu Csikszereda.