Sport

Surpriză! Un jucător de la CFR Cluj l-a convins pe Kurt Zouma să semneze în România! Mesaj războinic pentru rivale: „Îmi plac contactele”. Video

Kurt Zouma, primele declarații în tricoul celor de la CFR Cluj. Ce l-a impresionat pe fundașul francez la clubul din Gruia.
Alex Bodnariu
04.09.2025 | 17:01
Surpriza Un jucator de la CFR Cluj la convins pe Kurt Zouma sa semneze in Romania Mesaj razboinic pentru rivale Imi plac contactele Video
ULTIMA ORĂ
Kurt Zouma, primul interviu la CFR Cluj. Cine a fost omul care să semneze cu echipa din Gruia. „Te rog, vino!”. Foto: CFR Cluj

CFR Cluj a realizat poate cel mai tare transfer din istoria fotbalului românesc. Kurt Zouma, fundașul central francez, în vârstă de 30 de ani, care în urmă cu nu mult timp câștiga UEFA Champions League, a ajuns în Gruia. Stoperul a acordat un prim interviu în calitate de jucător al formației ardelene.

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj. Primele declarații ale francezului

Kurt Zouma a fost convins să semneze cu CFR Cluj. Fundașul francez a jucat peste 200 de meciuri în Premier League și are în palmares un trofeu UEFA Champions League și unul UEFA Conference League. El speră să debuteze cât mai repede pentru CFR Cluj.

Stoperul francez a acordat deja un interviu în care a vorbit despre obiectivele sale. Kurt Zouma s-a sfătuit înainte să semneze cu CFR Cluj cu Karlo Muhar, fostul său coleg din Arabia Saudită. Fundașul a avut doar cuvinte de laudă despre orașul Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma: „Voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea parte de un tratament special”

„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. Este un capitol nou pentru mine, cum am spus, o țară nouă, o cultură nouă. Am multe momente de care sunt mândru. Nu o să mint, sunt extrem de recunoscător fotbalului, am multe momente bune. Aș spune că atunci când am câștigat Champions League a fost unul dintre cele mai frumoase, desigur, iar când am venit la West Ham și am câștigat Conference League, de asemenea. Cred că a fost și mai special.

Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș. Sunt aici ca să îmi protejez poarta. Trebuie să ajut defensiva să fie mai puternică, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu. Voi lupta pentru emblemă și pentru echipă.”

ADVERTISEMENT
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Digi24.ro
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs

Voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea parte de un tratament special pentru că nu am jucat de ceva timp. Sper să fiu pregătit cât mai repede și să pot să joc. Am avut o primă impresie foarte bună. Am întâlnit deja niște oameni buni, pot să văd zâmbete, lumea e fericită. Chiar și orașul e unul frumos. E multă lume, sunt mulți tineri care își trăiesc viața fericiți, chiar îmi place.

ADVERTISEMENT
Cum a numit Ianis Hagi Turcia, chiar înainte să semneze contractul + Cadoul...
Digisport.ro
Cum a numit Ianis Hagi Turcia, chiar înainte să semneze contractul + Cadoul primit de Gigă Hagi

Ce pot eu să aduc e dorința de a câștiga fiecare meci, să dăm totul mereu, 100% la antrenamente, să muncim din greu. Chiar dacă vom avea momente mai slabe, trebuie să ne amintim că jucăm fotbal. Trebuie să dai totul pentru a câștiga. Asta contează cel mai mult.

L-am sunat pe Karlo Muhar și mi-a spus: «Te rog, vino! O să iubești clubul, o să iubești orașul, o să iubești oamenii de aici. Totul este bine în ceea ce privește orașul și viața de aici. Doar vino și vei vedea. Voi fi aici să te ajut»”, a declarat Kurt Zouma.

ADVERTISEMENT

Cum arată și cu ce se ocupă cumnatele lui Messi. Antonela Roccuzzo, soția...
Fanatik
Cum arată și cu ce se ocupă cumnatele lui Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului internațional, mai are două surori
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Program complet, meciuri live...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru rasism: „Cineva vrea să ne facă rău! Am vorbit cu Mustață”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu:...
iamsport.ro
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu: 'Au luat-o extratereștrii?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!