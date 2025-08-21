Surpriză! Unde și-au făcut apariția Ngezana, Alhassan și Radunovic, după ce nu au fost lăsați să joace în Aberdeen – FCSB. Foto

FCSB are de suferit în meciul tur cu Aberdeen după ce nu a reușit să rezolve vizele a trei fotbaliști extracomunitari. și era de așteptat să rămână la hotel, însă au fost surprinși într-un loc neașteptat.

Unde au fost surprinși Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan cu puțin timp înainte de Aberdeen – FCSB

Din cauza faptului că sunt fotbaliști extracomunitari, sud-africanul Siyabonga Ngezana, muntenegreanul Risto Radunovic și ghanezul Baba Alhassan nu au primit viza în timp util pentru a putea fi folosiți în meciul din Scoția.

Deși era de așteptat ca cei trei să rămână la hotel, fără să aibă permisiunea să se prezinte la stadion, toată lumea a fost surprinsă când au coborât din autocarul „roș-albaștrilor”.

Campioana României s-a văzut nevoită să improvizeze în ultimul moment: în locul lui Radunovic va juca Alexandru Pantea, în timp ce în locul lui Ngezana va intra Graovac. Baba Alhassan ar fi fost o variantă pentru titularizare în linia mediană, deoarece Șut a revenit recent dintr-o accidentare, iar Lixandru a jucat cu Rapid, însă

Aberdeen și FCSB se luptă pentru un loc în Europa League

La fel ca sezonul trecut, FCSB va juca în play-off-ul Europa League și își dorește să se califice pe tabloul principal al celei de-a doua competiții ca importanță UEFA, deși are participarea în Conference League asigurată.

și adversarii pe care campioana îi poate aduce în România sunt mult mai atractivi în Europa League, decât în Conference League. Dacă FCSB ar reuși un parcurs asemănător cu cel de anul trecut, ar putea câștiga aproximativ 10 milioane de euro doar din sumele de performanță, la care se adună drepturile de televizare și banii din bilete.