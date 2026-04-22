Surpriză uriașă! Antrenorul care se află pe lista lui Real Madrid

ADVERTISEMENT

Germanul Sebastian Hoeness (43 de ani) s-ar număra printre candidații pentru banca lui Real Madrid. Tehnicianul care activează momentan la VfB Stuttgart ar putea să preia gruparea din capitala Spaniei începând din vară, după ce mandatul lui Alvaro Arbeloa se va încheia. Sub comanda ibericului, Real Madrid a părăsit Champions League și Cupa Spaniei, iar șansele la titlu în La Liga sunt foarte mici.

Candidat-surpriză pentru banca lui Real Madrid

Real Madrid are șanse foarte mari de a încheia sezonul actual fără niciun trofeu. „Galacticii” au avut un start pozitiv sub comanda lui Xabi Alonso, dar fostul mijlocaș a fost demis după eșecul suferit contra rivalei Barcelona în finala Supercupei Spaniei. În locul său a fost numit Alvaro Arbeloa, care a avut un debut dezastruos, un eșec în Cupă contra divizionarei secunde Albacete.

ADVERTISEMENT

În aprilie, madrilenii au traversat o serie cumplită, 4 meciuri la rând fără victorie, , care s-a impus atât pe Bernabeu, 2-1, cât și la Munchen, 4-3. Singura șansă pe care Real Madrid o mai are la un trofeu este La Liga, însă formația din capitala Spaniei se află pe locul 2, diferența față de liderul Barcelona fiind greu de recuperat.

În acest context, , iar un nume nou a apărut pe lista potențialilor înlocuitori. Conform , Real Madrid ar fi interesată de antrenorul celor de la VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, tehnician care ar fi fost contactat și de Manchester United sau Chelsea. Dacă vor dori să îl numească pe german, madrilenii vor fi nevoiți să achite o sumă, deoarece Hoeness mai are contract cu Stuttgart până în 2028, fără o clauză de reziliere.

ADVERTISEMENT

Cine este Sebastian Hoeness

După o carieră nu foarte remarcabilă ca jucător, cea mai lungă perioadă fiind petrecută la echipa secundă a lui Hertha, Sebastian Hoeness a început să activeze ca tehnician la vârsta de 29 de ani. În primă fază, acesta a lucrat în fotbalul juvenil, în cadrul academiilor de la RB Leipzig și Bayern. Prima experiență la seniori a fost la echipa secundă a bavarezilor, alături de care a promovat în 2. Bundesliga. În 2020, Hoeness o prelua pe Hoffenheim, grupare de care s-a despărțit după două sezoane.

ADVERTISEMENT

Germanul a „explodat” cu adevărat la VfB Stuttgart. Numit în aprilie 2023, când echipa se afla pe ultimul loc, tehnicianul a reușit să o salveze pe Stuttgart de la retrogradare prin intermediul barajului. În următorul sezon, Stuttgart a terminat pe locul 2 și a revenit în Champions League după o pauză de 15 ani. În 2025, Stuttgart a realizat o nouă performanță remarcabilă sub comanda sa, câștigând Cupa Germaniei, iar în actualul sezon a ajuns din nou în semifinalele competiției, unde o va înfrunta pe Freiburg.

ADVERTISEMENT

În campionat, „șvabii” ocupă momentan locul 4 și au șanse reale de a reveni în UEFA Champions League. Sebastian Hoeness face parte dintr-o familie importantă a fotbalului german. Tatăl său, Dieter Hoeness, este un fost internațional german care a petrecut 8 sezoane la Bayern ca fotbalist, iar unchiul său, Uli Hoeness, se numără printre cele mai influente personalități din fotbalul german. Acesta a petrecut aproape 5 decenii la Bayern, mai întâi ca fotbalist, iar apoi ca și conducător.