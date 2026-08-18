Nu e Digi! Suma record pentru care Universitatea Craiova a vândut drepturile TV pentru meciul cu Ararat. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După ce a trecut de KuPS Kuopio, pentru Universitatea Craiova urmează „dubla” din play-off-ul UEFA Europa League, contra celor de la Ararat-Armenia. va avea loc joi, 20 august, iar postul TV pe care se poate urmări meciul nu va fi Digi.

Unde se vede la TV Universitatea Craiova – Ararat Armenia

Chiar dacă a fost eliminată din UEFA Champions League, Universitatea Craiova poate face un pas înainte față de sezonul precedent, când a evoluat în faza principală din UEFA Conference League. Oltenii au șansa să meargă în Europa League, unde ar putea întâlni echipe precum Juventus, AC Milan, Lyon, Crystal Palace sau Bournemouth.

ADVERTISEMENT

Pentru meciul din play-off-ul Europa League, fanii oltenilor vor avea o surpriză. Drepturile de difuzare au fost cumpărate de cei de la Pro TV, iar din informațiile FANATIK aceștia au plătit o sumă record de 200.000 de euro Universității Craiova. Meciul va fi difuzat la TV pe canalul Pro Arena, dar și online, pe canalul .

Condiția principală impusă de conducerea Unviersității Craiova pentru a parafa această înțelegere a fost ca meciul să poată fi urmărit și la TV, nu doar online, unde suporterii trebuie să plătească un abonament lunar pentru a urmări meciul. Față de partida de acasă cu KuPS, Acesta este un record pentru un tur preliminar. Oltenii au mai primit o sumă asemănătoare în trecut pentru meciul cu AC Milan, din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League 2017/2018.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a sacrificat campionatul pentru calificarea în cupele europene

Visul oltenilor era acela de a se califica în UEFA Champions League, însă acesta s-a stins rapid, încă din turul al doilea preliminar, unde au fost eliminați de Levski Sofia, campioana Bulgariei. Retrogradată în Europa League, Universitatea Craiova a avut noroc la tragerea la sorți, iar pe drumul către faza principală a trebuit să treacă de KuPS, iar acum o va întâlni pe Ararat-Armenia.

ADVERTISEMENT

Oltenii pleacă cu prima șansă la calificare, însă pentru acest lucru Filipe Coelho a sacrificat începutul de campionat. Portughezul a odihnit mai mulți dintre titulari la meciurile din SuperLiga României și nu a reușit să acumuleze decât 7 puncte din primele cinci meciuri. Universitatea Craiova ocupă în prezent poziția a 9-a, la 4 puncte de liderul FCSB.