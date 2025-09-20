Surpriză uriașă! Dan Petrescu, negocieri cu un club din străinătate! A fost propus la echipă de un fost Balon de Aur

„Bursucul” ar putea reveni pe banca tehnică mai repede decât credea. Unde a fost propus fostul internațional român.

Dan Petrescu, aproape să revină pe banca tehnică

CFR Cluj a ratat și în acest sezon prezența în faza principală a cupelor europene cu Dan Petrescu la timona echipei. Umilința suferită cu Hacken (scor 2-7) a fost picătura care a umplut paharul, antrenorul alegând să plece de la clubul din Gruia.

Nu a trecut mult timp de atunci, iar numele său este vehiculat la o altă echipă din Europa. Mai exact, conform , fostul mare internațional român ar fi în negocieri cu bulgarii de la ȚSKA Sofia, unde l-ar putea înlocui pe Dusan Kerkez.

„A fost recomandat la CSKA de legenda Hristo Stoichkov!”

Sursa mai notează că Dan Petrescu a fost propus la echipa aflată la sud de Dunăre chiar de către Hristo Stoichkov, fostul mare Balon de Aur: „Petrescu, în vârstă de 57 de ani, a fost recomandat la CSKA de legenda Hristo Stoichkov.

El a făcut personal primul contact între club și specialist. Antrenorul român s-a aflat cel mai recent la cârma uneia dintre cele mai puternice echipe din țara sa – CFR Cluj”, au notat bulgarii.

Ce spunea Dan Petrescu despre viitorul său în antrenorat, după Hacken – CFR Cluj 7-2

Dan Petrescu a explicat în conferința de presă ce a urmat partidei din prima manșă a play-off-ului Europa League (Hacken – CFR Cluj 7-2), faptul că din punct de vedere medical.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Chiar dacă ne-am fi calificat, vă spun sincer, această pauză tot mi-o luam. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce!”, spunea atunci Dan Petrescu.