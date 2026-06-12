Surpriză uriașă în staff-ul lui Nuno Campos la Dinamo! Fratele unui cunoscut actor român îi va fi colaborator direct

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După cum se știe deja foarte bine, Nuno Campos (51 de ani) a fost numit în funcția de antrenor principal la Dinamo după ce Zeljko Kopic (48 de ani) s-a despărțit de echipa din „Ștefan cel Mare”. Tehnicianul portughez, ultima dată sub contract cu Zalaegerszeg din Ungaria, a fost deja prezentat oficial și a oferit și primele declarații din noua postură.

Fratele lui Mihai Bendeac, analist video la Dinamo sub comanda staff-ului lui Nuno Campos

Așa cum era de așteptat să se întâmple, lusitanul a venit în România cu propriul staff tehnic. Din acesta fac parte secunzii Goncalo Gil Da Silva Cruz și Joao Pedro Pereira Machado Bagao, dar și Jorge Felipe Peralta Mesa, în rol de antrenor de portari, precum și preparatorul fizic Brian van der Steen. De asemenea, au fost operate anumite modificări și în ceea ce privește departamentul de analiză video din cadrul clubului alb-roșu.

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Astfel, Andrei Bendeac (25 de ani), fratele cunoscutului actor Mihai Bendeac (43 de ani), a fost promovat din rolul de Head Performance Analyst, pe care l-a ocupat până acum, în cel de analist video la prima echipă, informează El va fi responsabil deci de acum înainte atât de monitorizarea jucătorilor lui Dinamo din acest punct de vedere, cât și de analiza adversarilor, urmând bineînțeles ca apoi să îi furnizeze informațiile esențiale desprinse de acolo

Conform sursei citate, Bendeac va fi ajutat în acest demers de Iulian Militaru. Fratele lui Mihai Bendeac îl înlocuiește în acest rol la Dinamo pe Cosmin Bujor, cel care s-a ocupat la echipă de acest departament de analiză video în ultimele două sezoane, deci În acest context ar mai trebui menționat și faptul că cei doi noi analiști video ai „câinilor” se vor mai ocupa în același timp și de ceea ce înseamnă analiza meciurilor în timp real.

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Andrei Bendeac a mai ocupat câteva roluri la Dinamo în ultimii ani

La acest nivel ei vor colabora direct cu secundul Joao Pedro Pereira Machado, iar acesta din urmă va transmite ulterior informațiile obținute către Nuno Campos. „Din sezonul următor, analiza video va fi realizată de Andrei Bendeac și Iulian Militaru, doi oameni care vor avea responsabilități atât în analiza adversarilor, cât și în evaluarea performanțelor propriei echipe. În paralel, pentru analiza în timp real a meciurilor, secundul Joao va fi cel care va comunica direct cu banca tehnică, în colaborare cu cei doi specialiști”, a notat sursa citată anterior în legătură cu acest subiect.

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Andrei Bendeac este cunoscut în spațiul public drept un mare simpatizant al lui Dinamo. Astfel, în baza acestui fapt, în urmă cu mai mulți ani, când clubul a trecut prin acele situații extrem de delicate din punct de vedere financiar, el s-a oferit pentru a lucra la echipă, fără să fie plătit, punând atunci umărul la dezvoltarea anumitor proiecte din zona de media gândite de suporterii din programul „DDB”.

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Ulterior, în august 2023, fratele actorului Mihai Bendeac a fost numit în funcția de director de comunicare și social media din cadrul clubului din „Ștefan cel Mare”. Și-a dat însă demisia după doar câteva luni, iar la scurt timp s-a reorientat către partea de scouting, înainte de a ajunge în departamentul de analiză video.