Surpriză uriașă în SuperLigă! Omul-retrogradare Dragoș Albu a semnat și e în lot pentru meciul de azi. Acum câteva zile era prezentat în liga a 5-a din Italia

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Dragoș Albu (25 de ani) a semnat cu Corvinul. După experiențe terminate cu retrogradare, apoi cu , Albu speră să-și schimbe norocul la Hunedoara. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Albu e luat în calcul de Florin Maxim cu efect imediat. Apare pe foaia de meci pentru întâlnirea cu FC Voluntari (18:00).

Dragoș Albu a fost prezentat pe 30 septembrie de Taranto, dar susține că n-a semnat nimic cu italienii din a cincea ligă

În ultima zi din septembrie, administratorii conturilor sociale ale lui Taranto, club din liga a cincea italiană, au anunțat că au un acord cu Dragoș Albu. dar a recunoscut negocierile. Taranto voia să-l pună în centrul unui nou proiect sportiv. Albu spune că discuțiile s-au purtat de la distanță și că nu a luat în calcul să coboare atât de mult nivelul.

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„Nu s-a semnat niciun contract, au fost doar niște discuții. Nu am mers și nu voi merge acolo. Proiectul era unul ambițios, am dat curs discuțiilor, ca să aflu mai multe. Dar nu este pentru mine în momentul de față. Să fiu sincer, nu am avut oferte din SuperLigă în această vară, deși mă așteptam cumva. Au fost anumite discuții cu echipe din Liga 2, dar multe din străinătate”, a comentat Albu pe 1 octombrie, pentru .

3 ani plini de ghinioane pentru Albu, văzut drept unul dintre liderii generației sale la loturile naționale

Dragoș Albu era unul dintre jucătorii de pe urma cărora Adrian Mititelu se aștepta la profituri mari pentru FCU Craiova. Om de bază în naționala U21, Albu a prins meciuri la Euro U23, sub comanda lui Emil Săndoi. A mai jucat pentru România și la nivel de U18, U17 și U16. În SuperLigă are nu mai puțin de 150 de meciuri. A marcat 9 goluri și a oferit 7 pase decisive.

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Albu a petrecut 2 ani la Utrecht, în perioada junioratului. De acolo l-a transferat Craiova lui Mititelu, în 2020, când se afla în liga secundă. Albu a purtat banderola de căpitan la FCU 1948 timp de 2 ani. FCU a dispărut după retrogradarea din 2024, iar Albu a trecut la Gloria Buzău. Clubul a avut un destin similar și s-a desființat în urma retrogradării din 2025. La fel s-a întâmplat și cu Hermannstadt, ultima echipă din CV-ul mijlocașului central înainte de Corvinul.

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