Surpriză uriașă înainte de finala Cupei Mondiale Spania – Argentina: cine va sta lângă Donald Trump în tribuna oficială. Relație tensionată între cei doi

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Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (80 de ani), a anunțat oficial că va asista din tribune la finala Cupei Mondiale de fotbal 2026. Duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, în ultimul act se vor duela pentru trofeul suprem echipele Spaniei și Argentinei. Cel mai puternic om de pe planetă va avea lângă el un oaspete surpriză. E vorba de un personaj din Europa cu care a fost în relații reci de când a preluat al doilea mandat la Casa Albă.

Personajul surpriză din Europa care va sta lângă Donald Trump la finala Cupei Mondiale Spania – Argentina

O întreagă planetă va urmări finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina. Meciul dintre cele mai bune naționale din lume se va disputa pe MetLife Stadium, arenă situată în East Rutherford, statul New Jersey, în zona metropolitană a orașului New York. De la acest eveniment nu putea lipsi cel mai important om de pe planetă.

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Încă de joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că , dintre Spania și Argentina. ”Așteptăm cu nerăbdare meciul final de duminică și știu că președintele așteaptă cu nerăbdare să participe. Aceasta este o încheiere potrivită pentru un turneu care a demonstrat capacitatea Americii de a găzdui lumea pe cea mai grandioasă scenă. Prezența sa va încununa ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură și cea mai de succes Cupă Mondială din istoria SUA”.

Omologul lui Trump de la Buenos Aires, președintele Argentinei, Javier Milei (55 de ani), a anunțat că nu va da curs invitației de a urmări de la New York finala lui Messi contra Spaniei. Milei și-a motivat foarte pe scurt această decizie surprinzătoare. Liderul argentinian a spus că nu va asista la finală ”din superstiție”.

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În schimb, alături de Donald Trump în tribuna oficială va fi prezent șeful Guvernului de la Madrid. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez (54 de ani), un critic vehement al lui Donald Trump, a transmis oficial că va asista duminică la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. ”Prim-ministrul va asista la finala Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc duminică în Statele Unite. Ulterior, se va deplasa în Algeria, unde este programată de câteva zile o vizită oficială”, a precizat guvernul de la Madrid, conform .

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Ce tensiuni majore au existat între Donald Trump și Pedro Sanchez în ultimele luni

De la revenirea la Casa Albă, . Fără îndoială, în Europa, Spania a fost ținta numărul 1 a criticilor lui Trump. Relația dintre președintele american și premierul spaniol Pedro Sanchez a fost marcată în ultimele luni de schimburi dure de replici.

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Cei doi s-au contrat pe teme legate de apărare, comerț și politica externă. În urmă cu doar câteva zile, la începutul lunii iulie, Trump a declarat, la Ankara, că este supărat pe NATO. Reproșa aliaților faptul că SUA au fost tratate nedrept în cadrul Alianței Atlantice. Tot în Turcia, el a anunțat că i-a ordonat secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania.

Liderul de la Washington a numit guvernul de la Madrid un ”partener groaznic” în NATO. Mult mai calm, guvernul spaniol a transmis că primește cu ”calm și normalitate” noile amenințări. ”Spania menține o relație socială, culturală şi economică excelentă cu Statele Unite şi nu are nicio intenție ca acest lucru să se schimbe”, a anunțat Madridul.

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Trebuie spus că relațiile dintre Pedro Sanchez și Donald Trump s-au deteriorat cel mai mult la începutul anului. Atunci, șeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Partea americană a reproșat Spaniei că nu contribuie suficient la cheltuielile de apărare ale NATO și că a împiedicat armata SUA să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa atacuri aeriene împotriva Iranului.