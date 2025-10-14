Fotbalistul de la FCSB a ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial și riscă să fie dat afară de Gigi Becali. Update

David Kiki de la FCSB a ratat în ultimul meci calificarea la Campionatul Mondial din 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic alături de naționala țării sale, Benin.

UPDATE: Cu David Kiki integralist, Benin a ratat calificarea la Campionatul Mondial

În meciul decisiv, echipa fundașului stânga de la FCSB a fost învinsă mai mult decât clar de Nigeria, scor 4-0, într-un meci în care starul Victor Osimhen a semnat un hattrick, iar al patrulea gol a fost marcat de Onyeka în prelungiri.

În locul Beninului, , din care face parte un alt fotbalist de la FCSB, fundașul central Siyabonga Ngezana. Astfel, campioana României tot este sigură că va primi de la FIFA o sumă de aproximativ 600.000 de euro, Condiția este, bineînțeles, ca Ngezana să facă parte din lotul sud-africanilor și la turneul final.

Ce a spus Gigi Becali despre situația lui David Kiki la FCSB

Revenind la David Kiki, el riscă să fie dat afară de Gigi Becali de la FCSB în scurt timp, cel mai probabil în fereastra de mercato din iarnă. El a intrat de ceva timp în dizgrația patronului, dar părea că urma ca acesta să își reconsidere poziția față de jucător în cazul în care el se califica la Mondial alături de naționala țării sale, bineînțeles dintr-un raționament de ordin financiar. Doar că acum nu mai este cazul de așa ceva și este de așteptat în mare măsură să se revină la situația inițială.

„Să mai spun ceva. Ce mă mână să țin mai mult cu echipa națională: interesul de bani. Pentru că dacă ne calificăm la Cupa Mondială, eu iau 3-4 milioane de euro, 600 de mii de jucător. Dacă mai iau și de la Ngezana… Dacă nu iau de la Ngezana, iau de la Kiki, că între ei doi e acolo să se califice la Mondial.

(n.r. Nu îl mai dați afară pe Kiki?) Nu îl dau afară, nu pot. Are contract. Nu îl bag pe listă, dar el joacă la Mondiale. Iau 600 de mii pe el. Nu îl dau. Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dar dacă ne calificăm noi, am 6-7. Iau vreo 4 milioane de euro dacă se califică echipa națională”, FANATIK SUPERLIGA, înainte însă ca David Kiki să rateze calificarea la Campionatul Mondial.

Kiki, titular în meciul decisiv pentru calificarea la Mondial

Benin este fără doar și poate surpriza grupei C de calificare la Campionatul Mondial din continentul African. Într-o urnă cu formații precum Nigeria sau Africa de Sud, naționala la care este convocat David Kiki se afla pe primul loc înainte de ultima etapă.

În ultima etapă, Benin o întâlnește pe Nigeria, iar meciul se joacă cu calificarea pe masă. Surpriza vine de la faptul că David Kiki este titular pe postul de fundaș stânga în naționala Beninului. Doar că oaspeții au dezamăgit în prima repriză a meciului decisiv cu Nigeria.

Osimhen, atacantul lui Galatasaray, a marcat de două ori în poarta Beninului în prima repriză a duelului. David Kiki nu a greșit în mod direct la unul dintre cele două goluri marcate de celebrul atacant. În cazul în care pierde la o diferență mai mare de două goluri, iar Africa de Sud învinge Rwanda, Benin 100% nu va merge la CM 2026.

De când nu a mai fost titular Kiki pentru Benin

David Kiki nu a mai fost titular pentru Benin din luna martie a acestui an. Acest lucru se întâmpla într-un meci tot pentru calificarea la Mondial. .

Deși la FCSB este mai mult pe banca de rezerve, David Kiki este un fotbalist de bază pentru naționala sa. Fundașul în vârstă de 31 de ani a acumulat 51 de prezențe sub drapelul patriei sale și ocupă locul 6 în top-ul celor mai convocați jucători.

Ce a spus Gigi Becali despre posibila calificare a lui Kiki la Mondial

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Patronul FCSB a dezvăluit că va primi din partea FIFA 600.000 de euro pentru fiecare fotbalist convocat la turneul final, iar dacă Benin se va califica la Mondial, jucătorul nu va fi transferat.

