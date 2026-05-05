Surpriză uriașă la FCSB! Vorbind despre noul antrenor, MM Stoica a anunțat o împăcare istorică: „Asta am simțit. Vom merge împreună”

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre noul antrenor care urmează să fie numit la FCSB. Surpriză de proporții după dezvăluirea oficialului bucureștenilor. Cu cine s-a împăcat, de fapt.
Mihai Dragomir
05.05.2026 | 15:27
Mihai Stoica a dezvăluit marea împăcare făcută în fotbalul românesc.
FCSB va trebui, conform regulamentului, să numească un nou antrenor principal după cele 30 de zile trecute de la plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Mihai Stoica a oferit noi detalii despre tehnicianul care va veni la echipă. Ulterior, oficialul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și numele celui cu care s-a împăcat după mai multe contre publice.

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul care va fi numit la FCSB

Deși FANATIK a aflat că Gigi Becali vrea să pună la FCSB un antrenor român, Mihai Stoica a spus că patronul echipei va încerca încă o dată să îl convingă pe Elias Chralambous să revină pe ultima sută de metri, după ce întâlnirea inițială dintre cei noi nu a mai avut loc. MM a spus că nu mai ține de el ca cipriotul să se întoarcă, după ce tehnicianul l-a refuzat când a fost contactat. „Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.

Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus inițial Mihai Stoica.

Pace între Mihai Stoica și Mihai Pintilii. Mesajul care a schimbat totul

Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că a îngropat securea războiului cu Mihai Pintilii, după ce, în ultima perioadă, a existat un „război” de la distanță prin declarațiile făcute de ambele părți. Ce promisiune i-a făcut acum MM fostului său colaborator de la FCSB.

„Am să divulg un secret. Sâmbătă seara eram într-o localitate dintr-o țară vecină Franței. Și, arborând steagul alb, i-am scris lui Mihai Doru Pintilii. Și a rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

  • 7 martie 2026 este data la care Mihai Pintilii a demisionat din staff-ul FCSB-ului
  • 3 trofee a câștigat Mihai Pintilii ca jucător al bucureștenilor
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
