Surpriză uriașă la FCSB! Vorbind despre noul antrenor, MM Stoica a anunțat o împăcare istorică: „Asta am simțit. Vom merge împreună”

FCSB va trebui, conform regulamentului, să numească un nou antrenor principal după cele 30 de zile trecute de la plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Mihai Stoica a oferit noi detalii despre tehnicianul care va veni la echipă. Ulterior, oficialul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și numele celui cu care s-a împăcat după mai multe contre publice.

Mihai Stoica, noi detalii despre antrenorul care va fi numit la FCSB

Deși , Mihai Stoica a spus că patronul echipei va încerca încă o dată să îl convingă pe Elias Chralambous să revină pe ultima sută de metri, după ce MM a spus că nu mai ține de el ca cipriotul să se întoarcă, după ce tehnicianul l-a refuzat când a fost contactat. „Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.

Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus inițial Mihai Stoica.

Pace între Mihai Stoica și Mihai Pintilii. Mesajul care a schimbat totul

Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că a îngropat securea războiului cu Mihai Pintilii, după ce, în ultima perioadă, . Ce promisiune i-a făcut acum MM fostului său colaborator de la FCSB.

„Am să divulg un secret. Sâmbătă seara eram într-o localitate dintr-o țară vecină Franței. Și, arborând steagul alb, i-am scris lui Mihai Doru Pintilii. Și a rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

