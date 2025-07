Surpriză uriaşă la Primăria Generală a Bucureștiului. Dumitru Dragomir anunță numele noului edil al Capitalei

Până la sfârşitul anului bucureştenii vor mai trece printr-un rând de alegeri, locul lăsat vacant de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei urmând să fie ocupat în urma unui scrutin local care va fi organizat în această toamnă.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Nu ştiu dacă are în plan să candideze, dar va fi împins de sistem”

Dumitru Dragomir a fost primul român care , încă din aprilie 2024, când spunea în emisiunea lui Horia Ivanovici: „Trendul acum e altul. Este ca Nicușor Dan să candideze pentru primărie și apoi pentru președinție. Da, da, ia-o spusă de Oracol”. 14 luni mai târziu profesţia avea să i se adeverească.

Acum, în direct la „Profeţiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a făcut o altă predicţie care ar trebui luată în seamă. Oracolul de la Bălceşti a spus cine va fi noul primar al Capitalei. „Bucureştiul, de cine crezi că va fi luat? De USR, care şi-aşa conduce România, deşi are 12%”, i-a spus Dumitru Dragomir lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Astăzi ei conduc România şi vor lua şi Capitala. Uite, îţi dau acum un nume, notează-l: Drulă. Nici nu ştiu dacă are în plan să candideze pentru Primăria Capitalei. Va fi împins de tot sistemul sorosist”, este profeţia de ţinut minte a lui Dumitru Dragomir.

În continuare, fostul parlamentar a făcut o radiografie a vieţii politice, exprimându-şi câteva nedumiriri. „Eu mă consider un om politic bine documentat. PSD-ul a mărit pensiile, a mărit salariile, a făcut foarte mult pentru populaţia ţării. Cine a fost sancţionat? PSD-ul! Ai mai pomenit aşa ceva? Şi-atunci nu poţi să înţelegi… Ce politică să înţelegi?”, se întreabă el.

ADVERTISEMENT

Care ar fi principalii adversari ai lui Cătălin Drulă

Cât priveşte lupta pentru Primăria Capitalei, cu şanse să câştige viitorul scrutin.

ADVERTISEMENT

„Un dezastru pentru sectorul 1 a fost Clotilde. Un dezastru! A venit unul (n.r. – George Tuţă), nu l-am văzut în viaţa mea, nu ştiu cine e, a pus lucrurile la punct în decurs de trei-patru luni. E incredibil, vino în sectorul 1 acum, să vezi curăţenie. Vino în zona de nord, unde ne mâncau şobolanii. Acum nu vezi o hârtiuţă pe stradă. Fii atent aici, acum încearcă să pună mâna pe Capitală (n.r. – USR-ul). Dom’le, poate o fi bun Drulă, n-am nimic cu el, Doamne fereşte! El nici nu ştie dacă va candida sau nu, dar eu ştiu.

ADVERTISEMENT

Drulă e la bătaie să câştige, pentru că şi PNL-ul are tineri deştepţi. Îl are pe Ciucu, pe viceprimarul care conduce acum Bucureştiul – Ştefan Bujduveanu, pe Hubert Thuma de la Ilfov şi chiar pe primarul de la sectorul 1, care s-a dovedit că e un edil foarte bun. PSD-ul îi are pe primarul de la sectorul 4 – Daniel Băluţă, pe cel de la 2 – Rareş Hopincă, plus primarul de la 3, Negoiţă. Dacă-i dă voie ANI lui Piedone să candideze, nici Trump dacă vine să candideze nu-l bate pe Piedone”, a concluzionat Dumitru Dragomir.