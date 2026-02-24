Surpriză uriașă la TV: FCSB – Metaloglobus peste Rapid – Dinamo. Cum arată cifrele

ADVERTISEMENT

Luni seară, FCSB a primit vizita lanternei roșii din Superliga României, Metaloglobus, pe Arena Națională. Asistența a fost una extrem de redusă, de doar câteva mii de oameni. Totuși, partida a fost cea mai urmărită a etapei la TV, deși în aceeași rundă s-a jucat și derby-ul dintre Rapid și Dinamo.

Meciul FCSB – Metaloglobus, mai urmărit decât derby-ul Rapid – Dinamo

Meciul dintre FCSB și Metaloglobus a fost programat luni seară, întrucât în weekend s-au disputat alte două partide cu miză mai mare: Rapid – Dinamo și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. Conform , duelul dintre campioana României și nou-promovata Metaloglobus a fost cel mai urmărit la televizor.

Concret, partida dintre FCSB și Metaloglobus, încheiată 4-1 în favoarea campioanei României, a avut un rating de 4,7%. În schimb, meciul dintre Rapid și Dinamo, încheiat 2-1 pentru giuleșteni, a avut doar 3,9%. Mai mult, Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3 a înregistrat un rating de 3,1%.

Audiențele ultimei runde din Superliga României:

FCSB – Metaloglobus 4-1 → 4,7% Rapid – Dinamo 2-1 → 3,9% Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3 → 3,1% Botoșani – U Cluj 1-3 → 2,5% CFR – Petrolul 2-1 → 2,45%

Cum se calculează rating-ul la TV

De exemplu, un rating de 4,7% înseamnă că 4,7% din publicul țintă, adică din totalul persoanelor cu acces la televizor incluse în măsurătoare, se uitau la acel meci în momentul difuzării. În România, audiențele sunt calculate pe baza unui eșantion de gospodării monitorizate cu ajutorul unor dispozitive speciale, numite peoplemetre, iar datele sunt apoi extrapolate la nivel național.

Pe lângă rating, mai există și indicatorul numit share. Dacă ratingul arată câți oameni din totalul populației urmăresc un program, share-ul indică procentul din cei care aveau televizorul deschis în acel moment. Astfel, un meci poate avea un rating relativ modest, dar un share mare, dacă puțini români se uitau la TV în acel interval, iar majoritatea dintre ei erau pe acel canal.

FCSB, cea mai urmărită echipă din România. Dominație absolută

, deși în ultimele etape campioana României are cei mai puțini suporteri în tribune. Conform sursei menționate anterior, echipa lui Gigi Becali a fost lider de audiență în 2026, în fiecare etapă jucată, iar toate partidele difuzate în acest an o au ca protagonistă pe formația din București.

Top 10 cele mai urmărite meciuri de fotbal la TV, din 2026: