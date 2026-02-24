Sport

Surpriză uriașă! Marius Ștefănescu și-a reziliat contractul cu Konyaspor. Ce urmează pentru fostul fotbalist de la FCSB

Marius Ștefănescu, fostul jucător de la FCSB, a rămas liber de contract! Fotbalistul român și-a reziliat înțelegerea cu Konyaspor după doar 7 luni. Ce urmează.
Alex Bodnariu
24.02.2026 | 17:24
Marius Ștefănescu și-a încheiat socotelile cu Konyaspor. foto: sportpictures.eu
Anunț de ultimă oră. Marius Ștefănescu, fostul jucător de la FCSB, a rămas liber de contract. Fotbalistul și-a reziliat contractul cu turcii de la Konyaspor și este liber să semneze cu orice altă echipă, chiar dacă în acest sezon a evoluat deja pentru două formații.

Aventura lui Marius Ștefănescu în Turcia a fost una destul de scurtă și fără prea multe reușite. În iulie, Konyaspor îl cumpăra de la FCSB pentru 300 de mii de euro, iar acum fotbalistul și-a reziliat contractul, după cum a anunțat jurnalistul român Emanuel Roșu.

Totuși, deși Marius Ștefănescu a evoluat deja pentru două echipe în meciuri oficiale, FCSB și Konyaspor, fotbalistul poate îmbrăca și tricoul unei a treia formații, întrucât contractul a fost rupt din cauză justă. Astfel, jucătorul poate semna oricând cu un alt club din România sau din străinătate.

Experiență ratată pentru Marius Ștefănescu în Turcia

În cele șapte meciuri jucate de Marius Ștefănescu în campionatul Turciei, mijlocașul nu a reușit să înscrie nici măcar un gol și nici să ofere o pasă decisivă. De altfel, ultima oară când a prins minute pe teren s-a întâmplat la finalul anului 2025, într-un meci din Cupă cu Antalyaspor.

Rămâne de văzut ce va face acum Marius Ștefănescu. Fotbalistul este liber să semneze cu orice club. Jucătorul ar putea alege să revină în România, cel puțin până în vară, pentru a prinde minute și pentru a-și recăpăta forma pe care o arăta în urmă cu câțiva ani, când evolua pentru Sepsi.

