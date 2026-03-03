Surpriză uriașă! Marius Șumudică: „Am contractul pe masă să semnez!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică antrenează de la începutul acestui an la Al-Okhdood, în prima ligă din Arabia Saudită. Antrenorul român a dezvăluit ce ofertă are acum pe masă pentru a semna.

Marius Șumudică are contractul pe masă la noua echipă

Marius Șumudică are o vastă experiență în antrenorat. După sezonul trecut în care a pregătit-o pe Rapid, tehnicianul român a început o nouă aventură în străinătate în acest an, semnând cu saudiții de la Al-Okhdood.

Situația echipei este una dificilă, salvarea de la retrogradare fiind marele obiectiv pentru care luptă într-un campionat dominat de echipe cu bugete uriașe. Antrenorul român a dezvăluit în direct că are pe masă un nou contract cu clubul său, chiar dacă echipa ajunge în eșalonul secund, în ciuda zvonurilor legate de demisie apărute despre el.

„E greu, foarte greu. Este o diferență mare de valorare între primele 10 și celelalte. Tot citeam prin presă, eșec, demis, nu știu ce… Eu am contractul pe masă să semnez și dacă retrogradăm. Nu se pune problema acum, le-am zis că discutăm la vară.

Lucruri care, pe mine, nu mă mai interesează. Sunt echipe cu sute de milioane investiți și echipele mici, care ne luptăm cu cele de teapa noastră. Nu poți să te apropii de Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, le-am întâlnit pe toate. Am jucat cu Al-Qadisiyah, care avea cotă de piață totală 180 de milioane de euro, iar la mine 12, toată echipa. Am pierdut 4-2 în ultimul minut!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Victorie importantă pentru Marius Șumudică în ultimul meci din Arabia Saudită cu Al-Najma

Sâmbătă, 28 februarie, Al-Okhdood a jucat în deplasare cu Al-Najma. Duelul dintre ultimele două locuri din Arabia Saudită a fost unul intens, din care echipa lui Marius Șumudică a ieșit câștigătoare.

și a luat astfel 3 puncte mari în economia luptei pentru salvarea de la retrogradare, iar

13 puncte are echipa lui Marius Șumudică după 24 de etape

3 martie este data următorului meci pentru Al-Okhdood (acasă, cu Al-Fayha)