Surpriză uriașă! Pe ce loc e Messi în topul FIFA al celor mai buni jucători de la Campionatul Mondial

ADVERTISEMENT

Lionel Messi (39 de ani) a reușit deja să marcheze 6 goluri la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, după doar 3 meciuri jucate alături de naționala Argentinei, cele din faza grupelor, cu Algeria, Austria și Iordania. Chiar și în aceste condiții însă, starul de la Inter Miami nu se află în acest moment pe primul loc în clasamentul la zi al celor mai buni jucători ofensivi de la turneul final, întocmit de FIFA și actualizat după fiecare rundă a competiției.

Lionel Messi, depășit de Deniz Undav în topul celor mai buni fotbaliști de atac de până acum la Campionatul Mondial

Astfel, în acest punct al Mondialului, după ce au fost luate în considerare, doar partidele din faza grupelor, pe primul loc în acest clasament este germanul Deniz Undav (29 de ani). Distanța dintre primele două poziții este însă foarte mică. Fotbalistul de la VfB Stuttgart are un coeficient de 8.37, în vreme ce Messi, locul 2 deci, are 8.33.

ADVERTISEMENT

Pe 3 se află , cu 8.12, urmat de , cu 7.91 și , cu 7.56. Top 10 din acest punct al competiției este completat de , , Crysencio Summerville, Elijah Just și Ismael Saibari. Motivul pentru care s-a ajuns în prezent ca să nu fie primul în acest clasament al fotbaliștilor de atac este reprezentat de faptul că el ia în calcul contribuțiile jucătorilor la golurile echipelor lor, ținându-se cont și de numărul de minute jucate.

Iar Deniz Undav a reușit să marcheze trei goluri în primele două din faza grupelor în condițiile în care de fiecare dată a fost introdus pe teren pe parcursul reprizelor secunde. De asemenea, pe durata Campionatului Mondial, FIFA realizează astfel de clasamente, actualizate constant, și din alte puncte de vedere.

ADVERTISEMENT

Cine sunt lideri la creativitate și intervenții defensive

De exemplu, la capitolul creativitate singurul fotbalist care în prezent are un coeficient de peste 8.00 este francezul Michael Olise. El are 8.02 și, în mod evident, este lider. În acest top sunt luate în calcul ocaziile de gol create în timpul meciurilor. De asemenea, pe plan defensiv, lider în acest moment este canadianul Derek Cornelius, cu un coeficient de 7.30 după evoluțiile din faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Deniz Undav still leads the attacking rankings but Lionel Messi is closing in… Who will hold top spot come the end of the tournament? 🏆 Here are the Top TEN players of the FIFA World Cup after Match Round 3. The FIFA Power Rankings, powered by Aramco. — GOAL (@goal)