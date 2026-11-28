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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pare să fi pregătit o adevărată revoluție în compartimentul ofensiv al celor de la FCSB pentru confruntarea cu Csikszereda din etapa a 17-a a SuperLigii. Cel puțin asta reiese din așezarea fotbaliștilor roș-albaștri pe foaia oficială de joc.

În cele din urmă, misterul a fost elucidat odată cu primul fluier al „centralului” Adrian Cojocaru. Laurențiu Reghecampf nu a vrut să îl atragă în capcană pe omologul său, Valentin Suciu, și chiar a produs o mică revoluție în primul „11” al roș-albaștrilor.

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Așadar, la partida cu Csikszereda, Laurențiu Reghecampf a ales să îl folosească pe David Miculescu pe poziția de vârf împins. În spatele fotbalistului de la UTA au fost distribuiți Joao Paulo în dreapta, Denis Drăguș în stânga și Alexandru Stoian în poziția de număr 10.

Surpriză uriașă pe foaia de joc la FCSB – Csikszereda! Cum apar așezați fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a surprins înaintea Nu neapărat prin prisma fotbaliștilor aleși să înceapă partida, cât prin poziționarea acestora în teren, cel puțin pe hârtie.

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Conform foii oficiale de joc, David Miculescu ar urma să evolueze în postura de vârf împins, susținut din spate de Alexandru Stoian. Totodată, Joao Paulo apare în flancul drept al atacului, în timp ce Denis Drăguș, care i-a cedat banderola de căpitan lui Karlo Muhar, ocupă flancul stâng. În ceea ce îl privește pe astfel că fotbalistul algerian nu apare decât pe banca de rezerve.

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Rămâne însă de văzut dacă Laurențiu Reghecampf va respecta această așezare și după fluierul de start al lui Adrian Cojocaru sau dacă antrenorul celor de la FCSB a încercat doar să îi inducă în eroare pe adversarii de la Miercurea Ciuc.

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Echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Csikszereda

Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar(c), Radunovic – J. Paulo, Stoian. Drăguș – Stoian

Cum ar putea arăta, de fapt, FCSB

O variantă mult mai apropiată de profilul fotbaliștilor trimiși în teren de Laurențiu Reghecampf ar presupune utilizarea lui Alexandru Stoian în postura de vârf împins. Joao Paulo ar urma să evolueze în spatele acestuia, în rolul de număr 10, în timp ce David Miculescu ar reveni în flancul drept al atacului. Denis Drăguș ar fi singurul dintre cei patru fotbaliști ofensivi care și-ar păstra poziția indicată pe foaia oficială de joc: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, J. Paulo, Drăguș – Stoian.

Practic, trei dintre cei patru fotbaliști din compartimentul ofensiv ar urma să își schimbe pozițiile față de așezarea prezentată pe foaia oficială de joc a meciului cu Csikszereda, fără ca sistemul tactic ales de Laurențiu Reghecampf (n.r. – 4-2-3-1) să sufere modificări.