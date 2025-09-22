Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Surpriză uriaşă pe lista convocărilor lui Mircea Lucescu pentru şocul România – Austria: “Aţi auzit de israelianul ăsta?!”

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele din luna octombrie, iar pe aceasta se regăsește un fotbalist surpriză, anume Lisav Eissat.
Iulian Stoica
22.09.2025 | 20:15
Mircea Lucescu, nume surpriză pe lista convocărilor preliminare a stranierilor. Sursă foto: Colaj Fanatik

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele din luna octombrie. „Tricolorii” urmează să se dueleze cu Moldova și Austria, iar „Il Luce” a oferit un nume surpriză, anume cel de Lisav Eissat.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a transmis că Mircea Lucescu a rămas impresionat de Nikita Stoinov, fundaș central israelian de la Dinamo. Acest detaliu vine în contextul în care Lisav Eissat, internațional de tineret al Israelului, se regăsește pe lista lui „Il Luce” pentru meciurile din luna octombrie a naționalei.

Discuția a fost pornit de moderatorul Cristi Coste: „Mircea Lucesu a anunțat lista preliminară a stranierilor. Sunt niște nume foarte interesante. Vivi, ți-a spus selecționerul sau managerul tehnic al Federației despre Lisav Eissat?”.

Vivi Răchită a mărturisit că a stat de vorbă cu selecționerul la Petrolul – Dinamo: „La meciul cu Dinamo am stat cu selecționerul și managerul tehnic al Federației. Nu mi-au spus de Eissat, ci m-a întrebat Lucescu de ce jucători să ia la națională, că la Dinamo sunt doar trei jucători români, iar la Petrolul cei mai buni jucători aveau 35 ori 36 de ani. Probabil că o să îl ia pe Opruț”.

„Mircea Lucescu a rămas impresionat de Nikita Stoinov”

Cristi Coste a prezentat o parte dintre „tricolorii” aflați pe lista preliminară, printre care și Lisav Eissat: „Apropo de lot, sunt niște nume noi. E o listă preliminară, din aceasta se vor alege stranierii, nu înseamnă că toți cei care sunt pe listă vor fi și la lot. Este Ianis Hagi pe listă, a jucat titular la Alanyaspor. La atacanți sunt Man, Coman și Drăguș. Se întorc Mihăilă și Coman. Înainte nu erau nici pe lista preliminară, la asta mă refer.

Avem și acest israelian, Lisav Eissat, care tocmai și-a luat cetățenia română. Este un jucător israelian de 20 de ani, a jucat un meci pentru naționala de tineret a Israelului și este legitimat la Maccabi Haifa. Ați auzit de israelianul ăsta?”.

Vivi Răchită a dezvăluit că Mircea Lucescu a rămas impresionat de calitățile lui Nikita Stoinov de la Dinamo: „Lui nea Mircea i-a plăcut foarte mult de jucătorul israelian de la Dinamo, de Nikita Stoinov, are 20 de ani. Mi-a spus că joacă foarte bine și că noi nu avem un jucător în România de talia lui. Nici nu ai cum să nu îl remarci, chiar dacă nu e român”.

  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Lisav Eissat

Mircea Lucescu, jucător surpriză pe lista stranierilor pentru meciurile din luna octombrie

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
