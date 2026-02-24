Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi în Turcia! Ce s-a întâmplat după antrenamentul lui Alanyaspor. Video

ADVERTISEMENT

Echipa lui Ianis Hagi, Alanyaspor, se pregătește în aceste zile pentru duelul cu Galatasaray, care va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00. După antrenamentul efectuat marți, internaționalul român a avut parte de o vizită surpriză: juniori ai echipelor Prosport Focșani și ROT Tecuci au fost prezenți la baza de antrenament a clubului.

Vizită surpriză pentru Ianis Hagi în Turcia

Ianis Hagi a fost vizitat la terenul de antrenament al lui Alanyaspor de către juniorii echipelor Prosport Focșani și ROT Tecuci, cluburi care se află în această perioadă într-un cantonament în Antalya. Tinerii fotbaliști au făcut poze cu internaționalul român și au primit autografe din partea acestuia.

Vizita a fost scoasă în evidență chiar și de către clubul Alanyaspor, care a postat pe pagina oficială imagini de la întâlnirea dintre Ianis Hagi și jucătorii celor două cluburi. Ocupanta locului 10 din Super Lig se pregătește pentru un duel extrem de important, contra liderului Galatasaray.

Ianis Hagi, mesaj pentru fanii români înainte de barajul cu Turcia

În timpul dialogului postat pe rețelele sociale de către clubul Prosport Focșani, Ianis Hagi a vorbit și despre semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România, care se va disputa pe 26 martie la Istanbul. „Să fie bine, Doamne ajută. Avem nevoie de susținere, de toți.

Și de la televizor și cine poate să ajungă la meci. Dacă nu, cu pumnii strânși de acasă și să ne calificăm”, a afirmat fiul „Regelui”. .

Ce realizări are Ianis Hagi în acest sezon

Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor în septembrie, iar acesta a strâns 20 de prezențe în toate competițiile pentru formația din Turcia în acest sezon. Mijlocașul a reușit să marcheze patru goluri, , și să ofere două pase decisive.