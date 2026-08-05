Sport

Surpriză uriașă pregătită de Neluțu Varga pentru fotbaliștii lui CFR Cluj! Totul depinde de dubla cu Tromso

Neluțu Varga a achitat o parte din salariile restante de la CFR Cluj și a anunțat că jucătorii vor primi o primă dacă vor elimina Tromso și vor obține calificarea în play-off-ul UEFA Conference League.
Alex Bodnariu
05.08.2026 | 20:00
Surpriza uriasa pregatita de Nelutu Varga pentru fotbalistii lui CFR Cluj Totul depinde de dubla cu Tromso
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Neluțu Varga scoate din nou banii din buzunar! Promisiunea făcută înainte de duelul cu Tromso
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CFR Cluj se pregătește de dubla de foc cu Tromso din UEFA Conference League. Neluțu Varga a reușit să facă rost de bani și a achitat unul dintre salariile restante ale fotbaliștilor. Omul de afaceri a anunțat că jucătorii săi pot avea parte de o adevărată surpriză dacă se califică în play-off după dubla cu echipa din Norvegia.

Jucătorii de la CFR Cluj și-au primit un salariu!

A fost o vară extrem de complicată în Gruia. FIFA a sancționat CFR Cluj cu interdicție la transferuri, jucătorii nu au fost plătiți luni bune, iar o parte dintre ei au depus memorii. Totuși, echipa de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” reprezintă în continuare România în cupele europene.

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Deși jucătorii au restanțe financiare, CFR Cluj a arătat foarte bine în acest start de sezon. Formația din Ardeal a reușit să se califice în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League după dubla cu Alashkert și se va bate cu Tromso pentru un loc în play-off, acolo unde poate da peste Brighton.

Neluțu Varga scoate din nou banii din buzunar! Promisiunea făcută înainte de duelul cu Tromso

Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a declarat că un salariu restant a fost deja achitat și că se fac eforturi pentru plata altor datorii către jucători. Mai mult, Varga a precizat că fotbaliștii pot primi o primă importantă dacă vor trece de Tromso.

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„Am plătit o lună de salarii deja, până vineri am promis că mai plătesc una. Jucătorii merită cele mai bune condiții, nu se pune problema. Dacă îmi fac băieții o bucurie și trec de Tromso, poate le fac și eu una și le dau o primă, totul depinde de ei”, a declarat Neluțu Varga.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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