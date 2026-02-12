Sport

Surpriză uriașă! Transfer de răsunet pentru fosta adversară a FCSB-ului

Feyenoord s-a duelat în acest sezon de Europa League cu FCSB și a pierdut meciul de la București, 3-4, iar acum olandezii sunt gata de un transfer important.
Mihai Alecu
12.02.2026 | 20:20
Surpriza uriasa Transfer de rasunet pentru fosta adversara a FCSBului
Transfer important făcut de Feyenoord, fosta adversară a FCSB. FOTO: Hepta
FCSB a reușit o revenire extraordinară în meciul cu Feyenoord, din grupa principală a Europa League, și a câștigat duelul cu olandezii, 4-3, după ce în repriza secundă scorul arăta la un moment dat un avans de două goluri pentru batavi.

Feyenoord, transfer important al fostului star din Premier League

Formația pregătită de Robin Van Persie are un sezon nereușit pe toate planurile, în campionat fiind la o mare distanță de PSV, liderul la zi din Eredivisie,în timp ce în Europa League nu a reușit să strângă decât 6 puncte, ceea ce a însemnat eliminarea din competiție.

Cu toate acestea, trupa din Rotterdam rămâne ambițioasă și tocmai a bătut palma cu fostul star din Premier League, Raheem Sterling. Fotbalistul crescut de Liverpool era liber de contract după ce și-a reziliat înțelegerea cu Chelsea în această iarnă și a ales să dea curs ofertei primite de la Feyenoord.

Cum a fost convins Raheem Sterling să meargă la Feyenoord

Conform informațiilor apărute în presă, se pare că englezul a semnat o înțelegere valabilă până la finalul stagiunii. Britanicul s-a aflat și pe lista altor formații importante, precum Fenerbahce sau Galatasaray, cât și din Premier League, acolo unde Everton a insistat pentru a-l aduce, mai ales că Jack Grealish s-a rupt și nu va mai juca în acest sezon.

Factorul decisiv în trecerea lui Raheem Sterling în Olanda se pare că a fost reprezentat de discuțiile jucătorului cu Robin Van Persie, cel care i-a fost adversar în campionatul Angliei. Rămâne de văzut când va putea să debuteze fotbalistul britanic pentru noua sa echipă, având în vedere că nu a mai jucat un meci la seniori din luna mai a anului trecut, când a fost împrumutat la Arsenal și a fost pe teren într-un duel cu Southampton.

Sterling, carieră stelară în Premier League

Raheem Sterling a fost unul dintre cei mai constanți atacanți ai ultimului deceniu în Premier League, cu peste 120 de goluri marcate în competiție. A debutat la Liverpool, pe când era un puști, unde s-a afirmat înainte de transferul la Manchester City, în 2015.

La City a cunoscut perioada de vârf, cucerind 4 titluri de campion, o FA Cup și mai multe Cupe ale Ligii. Din 2022 a evoluat pentru Chelsea, iar sezonul trecut a fost și în curtea celor de la Arsenal. El nu a mai făcut parte din planurile celor de la Chelsea și a fost lăsat în afara lotului la startul stagiunii, iar în cele din urmă toată situația a dus la rezilierea înțelegerii.

