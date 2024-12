Surpriza Vlăduței Lupău, de sărbători: “Am anunțat familia că sunt din nou însărcinată”. Primele imagini de la filmările pentru Protevelion. Exclusiv

Vlăduța Lupău adoră să petreacă timp cu familia, iar de sărbători, în special de Crăciun, păstrează această tradiție. Ea stă acasă, alături de copii, soț și ceilalți membri ai familiei.

Anul 2024 a fost unul frumos pentru artistă, atât pe plan personal, cât și profesional. Ea a adus pe lume al doilea copil și își amintește cu emoție momentul în care și-a anunțat familia că e din nou însărcinată. Acest lucru s-a întâmplat fix de Crăciun, anul trecut.

Vlăduța Lupău: “Este și una dintre tradițiile pe care le respect, stau doar în familie, acasă, de Crăciun”

Vlăduța Lupău va fi una dintre artistele care vor face spectacol pe 31 decembrie, la PROTEVELION, una din emisiunile pline de emoție, distracție și umor, de la Pro Tv.

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine?

Cred că așa cum arată pentru fiecare om, .

Ce tradiții de Crăciun și Anul nou respecți cu sfințenie chiar și atunci când ai un program încărcat?

Nu am niciodată un program încărcat când vine vorba de Crăciun pentru că programul meu de Crăciun este în familie. Tocmai asta este și una dintre tradițiile pe care le respect, stau doar în familie, acasă, de Crăciun. Iar o tradiție pe care o respect de Revelion este sa am bani în buzunar.

Vlăduța Lupău: “Anul trecut, de Crăciun am anunțat familia că sunt din nou însărcinată”

Care este cea mai prețioasă amintire pe care o ai legată de sărbătorile de iarnă?

Uite, aș vrea să spun una de anul trecut, pentru că în fiecare an sunt lucruri speciale pe care le trăiesc. Anul trecut, de Crăciun am anunțat familia că sunt din nou însărcinată la masa de Crăciun. Cred că a fost un moment foarte special.

Obișnuiești să-ți faci rezoluții pentru anul nou, dacă da, ce ți-ai propus pentru 2025?

Nu prea am fac rezoluții, adică toată lumea își dorește sănătate și urările astea tradiționale. Eu ce îmi doresc și ce întotdeauna mă gândesc este să nu pierd pe nimeni din 2024 să rămânem noi și în 2025, să nu pierd pe nimeni, să fim toți.

De ce nu ar trebui să ratăm momentul tău de la Protevelion? Ce surprize pregătești?

Este o colaborare inedită cu o fată foarte talentată, o colaborare care nu a mai fost prea întâlnită în România, cu o fată care cântă la vioară alături de mine și cumva o piesă populară remixată, pentru toți românii.

Vlăduța Lupău, pe scenă, la Protevelion, Ce mesaj are pentru telespectatori?

Cum te pregătești să întâmpin noul an? Ai un ritual special sau o superstiție la care ții?

În afară de faptul că trebuie am bani la mine, nu țin neapărat la alte superstitii. Țin neapărat să fiu cu persoanele dragi la 12 noaptea, dacă nu pot fizic, pentru că întotdeauna sunt plecată la evenimente, măcar în momentul ăla la 24:00 și să-mi spun la mulți ani cu familia.

Anul 2024 a fost unul special, care a fost cea mai mare realizare de care ești mandră?

, el a fost realizarea anului 2024.

Ce îți dorești cel mai mult să realizezi în 2025, atât în viața personală cât și profesională?

In viața personală îmi doresc să realizez cât mai multe lucruri pentru copiii mei și in viața profesională, să am câteva proiecte la care visez de ceva vreme și, din nou, să revin pe scena Sălii Palatului, dar și în Cluj, la o sală de spectacole foarte mare și probabil chiar în turneu prin țară.

Vlăduța Lupău: “Întotdeauna pe primul loc este familia”

Într-o perioadă în care familia și timpul cu cei dragi sunt pe primul loc cum reușești să împaci munca cu momentele de acasă?

Foarte bine, întotdeauna găsesc un echilibru. În weekend, primează viața profesională și tot ce ține de evenimente și de familia asta pe care mi-a dat-o cântecul, iar în timpul săptămânii primează familia. Întotdeauna pe primul loc este familia.

Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc în noaptea dintre ani la Protevelion?

Să lase telefonul deoparte și să se distreze, indiferent că sunt la petrecere, indiferent că sunt acasă. Să lase un pic telefonul și doar să distreze, să se bucure.