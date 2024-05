Surprize de la Netflix pentru abonații din România. Un serial îndrăgit revine cu sezon nou, s-au adăugat și filme noi

Vești bune pentru abonații Netflix din România și nu numai. Un serial îndrăgit revine cu un nou sezon. De asemenea, pe platforma de streaming au fost lansate și noi filme, care au șanse mari să ajungă în topuri.

Surprize de la Netflix pentru abonații din România

Netflix aduce noutăți pe platformă în luna mai. . De asemenea, apar și filme noi care vor putea fi văzute, unele dintre ele fiind destul de interesante.

Astfel, abonații Netflix vor putea vedea în luna mai pe platforma de streaming serialul Bridgerton: Sezonul 3, partea 1. Acest serial este adorat de publicul larg, având o poveste palpitantă. Pentru cei care nu au auzit însă despre el, acțiunea se învârte în jurul a opt membri foarte uniți ai familiei Bridgerton.

Aceștia caută dragostea și fericirea în înalta societate londoneză. De altfel acest serial a ajuns la inimile abonaților și pentru faptul că este inspirat de romanele de succes ale Juliei Quinn.

Iar cei care au văzut deja primele două sezoane știu deja despre ce este vorba. Sezonul 3 a fost așteptat de publicul larg și iată că acum, în luna mai 2024, va fi disponibil în sfârșit pe platforma de streaming.

Ce filme noi apar pe Netflix în luna mai

Pe lângă acest serial, abonații Netflix . Începând cu 1 mai, pe platformă vor fi încărcate mai multe producții. Spre exemplu, Beautiful Rebel poate fi văzut începând cu data de 2 mai.

Acest film prezintă povestea unei vedete rock din Italia, care și-a urmat visul până la final. În ciuda provocărilor întâmpinate, nu a refuzat să se oprească. Iar o altă producție interesantă este Golden Kamuy.

Pe platforma de streaming mai apar în a doua parte a lunii mai și alte producții. Unfrosted este una dintre ele. Cei care adoră comedia vor fi cei mai încântați. De asemenea, In Good Hands este o altă peliculă tentantă.

Pentru cei care vor dramă, dar și mai multă acțiune, filmul A part of you poate fi de asemenea o alegere bună. Pe platforma de streaming va mai fi lansat și filmul The Final. Iar o mare surpriză este un film românesc care a înregistrat vizualizări record în cinematografele din țară. Este vorba despre filmul Tati Part time.