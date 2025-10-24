Surprize de proporții! Mircea Lucescu a anunțat lista stranierilor pentru dubla decisivă cu Bosnia și San Marino

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a anunțat deja lista preliminară a stranierilor pentru meciurile pe care România le dispută cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie) în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Horațiu Moldovan, Radu Drăgușin și Rareș Ilie sunt pe listă.

La mijlocul lunii noiembrie, pe 15 și 18, România va disputa meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele din Grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a anunțat numele stranierilor aflați pe lista preliminară.

la acțiunea precedentă, se află pe listă. La fel este și . Lotul final va fi compus dintr-o parte dintre stranieri și jucători din competițiile interne, conform .

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), V lad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Ce urmează pentru România în preliminariile Cupei Mondiale 2026

România ocupă locul 3 în Grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu 10 puncte după 6 etape. „Tricolorii” au nevoie de victorie în primul meci de la Zenica pentru a spera la locul 2 în grupă și eventual la un adversar ușor la barajul pentru calificarea la turneul final de anul viitor.

Naționala lui Mircea Lucescu le dă speranțe românilor, după victoria fantastică de pe teren propriu din luna octombrie, scor 1-0 cu Austria. La turneul final din SUA, Canada și Mexic se califică cele 12 câștigătoare ale grupelor preliminare, în timp ce echipele de pe locul 2 împreună cu cele mai bune 4 echipe din Liga Națiunilor vor merge la baraj (semifinală și finală) pentru stabilirea ultimelor 4 naționale europene calificate.

Programul complet și clasamentul României

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

(21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA – San Marino (21:45)

Clasament România Grupa H