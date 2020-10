Surprize imense în campionatele de top. Granzii sunt la pământ, outsiderele conduc clasamentele

Dacă în Casa Pariurilor Liga 1, Universitatea Craiova este lider neașteptat după șapte etape, cu maximum de puncte, și în cele mai puternice campionate din Europa au apărut foarte multe surprize în acest început de sezon aflat sub semnul pandemiei.

Cea mai mare surpriză este fără doar și poate Real Sociedad, care este lider în campionatul Spaniei după șase etape, ultima victimă fiind Betis Sevilla, spulberată cu 3-0.

În Italia, AC Milan merge cu motoarele la maximum și conduce clasamentul în Serie A, ceea ce nu este neapărat o surpriză, în timp ce în Franța, Germania, dar mai ales Premier League, sunt pe prima poziție echipe la care nu s-ar fi așteptat nimeni.

Real Sociedad, revelația din La Liga

Deși după primele două etape avea doar două puncte, egal cu Valladollid (1-1) și 0-0, dar cu Real Madrid, au urmat trei victorii cu 3-0, cu Elche, Getafe și Betis, plus o înfrângere cu 0-1, acasă cu Valencia.

Astfel, Real Sociedad este liderul surpriză din Spania, cu 11 puncte, la egalitate cu Villarreal și cu un punct mai mult decât Real Madrid, care are însă un meci mai puțin disputat.

Cel mai bun rezultat din istoria recentă a clubului a fost înregistrat în 2003, când Sociedad a terminat pe locul al doilea. Real Sociedad a câștigat de două ori titlul în Spania, acum aproape 30 de ani: 1981 și 1982, iar anul acesta este calificată în grupele Europa League, unde a bătut-o pe Rijeka în deplasare, scor 1-0.

Granzii din Premier League se uită cu invidie la Everton

Everton are în James Rodriguez cel mai bun jucător din acest început de sezon, iar asta s-a văzut la fiecare meci. Everton a început campionatul excelent, cu o victorie la Tottenham, apoi a surclasat-o pe West Bromwich, scor 5-2. Seria de victorii a continuat cu Crystal Palece (1-2) și Brighton (4-2), iar în derby-ul orașului Liverpool, Everton a reușit să obțină un punct în fața campioanei de anul trecut.

Everton are un trio ofensiv de excepție, cu Calvert-Lewin, Rodriguez și Richarlison în mare formă. Calwer-Lewin are 7 goluri în 5 etape, iar James Rodriguez are 3 goluri și 3 assist-uri.

Everton nu a mai câștigat titlul de 23 de ani, dar este lider după 5 etape, cu 13 puncte, urmată de Aston Villa (12 puncte – 4 meciuri) și Liverpool (10 puncte).

Bayern primea deja trofeul după prima etapă din Bundesliga, iar acum se uită de jos la Leipzig

După prima etapă din Bundesliga, absolut toată lumea le decerna deja trofeul lui Bayern, care a zdrobit-o pe Schalke 04 cu scorul incredibil de 8-0! A urmat apoi însă un duș rece pentru bavarezi, care au pierdut cu 1-4 la Hoffenheim.

RB Leipzig continuă evoluțiile bune din ultimele sezoane și are trei victorii și un egal după patru etape disputate. Este lider cu 10 puncte, unul mai mult ca Bayern Munchen și Borussia Dortmund.

RB Leipzig are o linie excelentă: 10 goluri marcate și doar două primite, în timp ce anul trecut a fost semifinalistă de Champions League, deși a fost înființată abia acum 9 ani, având și buget considerabil an de an.

În Franța, Lille i-a luat fața colosului Paris Saint Germain

PSG a avut o perioadă de coșmar, după ce a pierdut finala Champions League în fața lui Bayern, iar la echipă a apărut un focar de coronavirus, iar jucătorii au picat pe bandă rulantă, în frunte cu Mbappe și Neymar.

Lille este liderul surpriză din Ligue 1 și e neînvinsă după șapte etape, primind doar două goluri. Lille are cinci victorii și două egaluri și are două puncte peste PSG și Rennes. Lille a început bine și în Europa League, unde s-au impus cu 4-1, în deplasare la Sparta Praga.

Deși avem lideri în cele mai tari campionate din Europa, pandemia de coronavirus a egalat un pic raporturile de forțe, iar coloși precum Real Madrid și Barcelona, Juventus, Bayern Munchen sau PSG pot reveni oricând și se pot impune până la finalul campionatului.