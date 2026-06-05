Surprize în topul celor mai bine plătiți fotbaliști care vor fi la Campionatul Mondial

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Cupa Mondială, care începe pe 11 iunie, este evenimentul la care, cel puțin teoretic, se adună cei mai buni jucători de pe planetă. 48 de națiuni se vor lupta pentru cel mai important trofeu din fotbal, într-un spectacol, care va aduce în SUA, Canada și Mexic, 1.248 de jucători.

Cristiano Ronaldo e cel mai bine plătit fotbalist de la CM 2026

Între ei sunt nume mari, fotbaliști plătiți cu averi de cluburile lor, nu de echipele naționale.

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El este unul dintre jucătorii din top 10 care urmează să intre în ultimul an contractual. Același lucru este valabil și pentru Riyad Mahrez de la Al-Ahli, Sadio Mane de la Al-Nassr, Kalidou Koulibaly de la Al Hilal, Vinicius Junior de la Real Madrid și Harry Kane de la Bayern München.

Mohamed Salah e și mai avansat, deoarece a terminat contractul cu Liverpool și e în căutarea unui nou club, care să-i satisfacă pretențiile financiare. O prestație puternică la Cupa Mondială l-ar putea ajuta să-și consolideze poziția de negociere a viitorului angajament.

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Cei mai mulți “bogați” joacă în Arabia Saudită

În Top 10 ai celor mai bine plătiți 10 jucători care participă la Cupa Mondială există numeroși reprezentanți ai Saudi Pro League, confirmând puterea financiară a fotbalului arab. Cu excepția unuia singur – Vini Jr – toți au jucat în Premier League la un moment dat în cariera lor, dar odată cu plecarea lui Salah, doar Erling Haaland, de la Manchester City, mai figurează acolo.

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Oarecum surprinzător, doi jucători din Top 5, sunt componenți ai naționalei Senegalului. Iar patru dintre cei aflați în Top 10 sunt componenți ai unor naționale africane.

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Topul celor mai bine plătiți 10 jucători care vor participa la Cupa Mondială:

1. Cristiano Ronaldo – 3.470.891 lire sterline pe săptămână (Al Nassr/Portugalia)

2. Riyad Mahrez – 869.388 lire sterline pe săptămână (Al Ahli/Algeria)

3. Sadio Mane – 666.198 lire sterline pe săptămână (Al Nassr/Senegal)

4. Kalidou Koulibaly – 577.927 lire sterline pe săptămână (Al Hilal/Senegal)

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5. Erling Haaland – 525.000 lire sterline pe săptămână (Manchester City/Norvegia)

6. Kylian Mbappe – 520.467 lire sterline pe săptămână (Real Madrid/Franța)

7. Ivan Toney – 424.868 lire sterline pe săptămână (Al Ahli/Anglia)

8. Vinicius Junior – 416.374 lire sterline pe săptămână (Real Madrid/Brazilia)

9. Harry Kane – 416.374 lire sterline pe săptămână (Bayern München/Anglia)

10. Mohamed Salah – 400.000 lire sterline pe săptămână (Liverpool/Egipt)

O liră sterlină valorează 1,16 euro sau 6,08 lei