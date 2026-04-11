Surprize la FCSB în meciul cu Oțelul! De când nu a mai apărat Târnovanu și ce mutare neașteptată a făcut Mirel Rădoi

De când nu a mai jucat Ștefan Târnovanu pentru FCSB. Pe lângă titularizarea portarului în meciul cu Oțelul, Mirel Rădoi va bifa o altă premieră în mandatul său la echipa campioană.
Iulian Stoica
11.04.2026 | 19:07
De când nu a mai jucat Târnovanu la FCSB. Foto: sportpictures
FCSB – Oțelul Galați, din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii, are loc pe 11 aprilie, în Sâmbăta Mare. Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea și l-a titularizat pe Ștefan Târnovanu, în contextul în care Mihai Popa a fost preferat să apere poarta campioanei în ultimele luni. De când nu a mai fost Târnovanu în primul 11.

De când nu a mai jucat Târnovanu la FCSB

Ștefan Târnovanu a fost titular de drept în ultimele trei sezoane pentru FCSB. Totuși, situația portarului s-a schimbat drastic în debutul lui 2026. Gigi Becali a decis ca Matei Popa să intre în primul 11 al echipei, acoperind astfel regula U21, în contextul în care roș-albaștrii doreau să se califice în play-off-ul SuperLigii.

Cumva nedrept, pentru că nu a avut gafe decisive, Târnovanu a ieșit din lumina reflectoarelor în ultimele luni. Ultimul meci în care s-a aflat în primul 11 datează din 29 ianuarie 2026, de la duelul cu Fenerbahce de pe Arena Națională, terminat la egalitate, scor 0-0, când portarul a fost ales cel mai bun jucător de pe teren.

La două luni și jumătate distanță, Ștefan Târnovanu revine în primul 11 al FCSB. Mirel Rădoi a decis să îl titularizeze pe „Fane” în partida cu Oțelul Galați, din etapa a 4-a a play-out-ului, care se va desfășura în Sâmbăta Mare. Fotbalistul care va acoperi regula U21 este Alex Stoian, despre care s-a scris că vrea să plece de la campioană.

Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile...
Digi24.ro
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
  • 3,8 milioane de euro este cota lui Târnovanu
  • 201 meciuri a adunat portarul la FCSB

Mihai Popescu, titular după 6 luni la FCSB

O altă premieră în acest an este titularizarea lui Mihai Popescu. Fundașul venit de la Farul Constanța și-a revenit incredibil după accidentarea suferită la echipa națională, în victoria cu Austria din 12 octombrie 2025. Mai exact, Popescu a trecut printr-o  ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, considerată ca fiind una dintre cele mai grele probleme cu care se poate confrunta un fotbalist.

Mircea Lucescu i-a spus
Digisport.ro
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"

Mirel Rădoi s-a bazat pe fundașul central și în remiza cu Metaloglobus, acolo unde a evoluat 15 minute, dar și în victoria cu UTA, când a intrat în prelungiri. Totuși, tehnic vorbind, Mihai Popescu se află pentru prima oară pe teren din primul minut după o distanță de 6 luni. Mai mult decât atât, recuperarea sa a fost „miraculoasă”, așa cum au transmis medicii.

Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Oțelul: Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo – Tănase, Chiricheș, Olaru – Miculescu, Stoian, Cisotti; Rezerve: M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam; Antrenor: Mirel Rădoi

Cea mai frumoasă handbalistă din România ultimilor ani, lecție pentru fiica ei: ”O...
Fanatik
Cea mai frumoasă handbalistă din România ultimilor ani, lecție pentru fiica ei: ”O să-i spun prin ce am trecut eu”
Mesajul transmis pentru eternitate de Mircea Lucescu: „Ranguri, glorie, bogăție… toate-n pământ se...
Fanatik
Mesajul transmis pentru eternitate de Mircea Lucescu: „Ranguri, glorie, bogăție… toate-n pământ se sfârșesc”
WTA Linz 2026. Gabriela Ruse, învinsă de Mirra Andreeva în semifinale! Cu se...
Fanatik
WTA Linz 2026. Gabriela Ruse, învinsă de Mirra Andreeva în semifinale! Cu se sumă s-a ales românca
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
