Surprize la FCSB în meciul cu Oțelul! De când nu a mai apărat Târnovanu și ce mutare neașteptată a făcut Mirel Rădoi

FCSB – Oțelul Galați, din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii, are loc pe 11 aprilie, în Sâmbăta Mare. Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea și l-a titularizat pe Ștefan Târnovanu, în contextul în care Mihai Popa a fost preferat să apere poarta campioanei în ultimele luni. De când nu a mai fost Târnovanu în primul 11.

De când nu a mai jucat Târnovanu la FCSB

Ștefan Târnovanu a fost titular de drept în ultimele trei sezoane pentru FCSB. Totuși, situația portarului s-a schimbat drastic în debutul lui 2026. Gigi Becali a decis ca Matei Popa să intre în primul 11 al echipei, acoperind astfel regula U21, în contextul în care roș-albaștrii doreau să se califice în play-off-ul SuperLigii.

Cumva nedrept, pentru că nu a avut gafe decisive, Târnovanu a ieșit din lumina reflectoarelor în ultimele luni. Ultimul meci în care s-a aflat în primul 11 datează din 29 ianuarie 2026, de la duelul cu Fenerbahce de pe Arena Națională, terminat la egalitate, scor 0-0, când portarul a fost ales cel mai bun jucător de pe teren.

La două luni și jumătate distanță, Ș . Mirel Rădoi a decis să îl titularizeze pe „Fane” în partida cu Oțelul Galați, din etapa a 4-a a play-out-ului, care se va desfășura în Sâmbăta Mare. Fotbalistul care va acoperi regula U21 este

3,8 milioane de euro este cota lui Târnovanu

201 meciuri a adunat portarul la FCSB

Mihai Popescu, titular după 6 luni la FCSB

O altă premieră în acest an este titularizarea lui Mihai Popescu. Fundașul venit de la Farul Constanța și-a revenit incredibil după accidentarea suferită la echipa națională, în victoria cu Austria din 12 octombrie 2025. Mai exact, Popescu a trecut printr-o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, considerată ca fiind una dintre cele mai grele probleme cu care se poate confrunta un fotbalist.

, acolo unde a evoluat 15 minute, dar și în victoria cu UTA, când a intrat în prelungiri. Totuși, tehnic vorbind, Mihai Popescu se află pentru prima oară pe teren din primul minut după o distanță de 6 luni. Mai mult decât atât, recuperarea sa a fost „miraculoasă”, așa cum au transmis medicii.

Echipa de start a FCSB pentru meciul cu Oțelul: Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo – Tănase, Chiricheș, Olaru – Miculescu, Stoian, Cisotti; Rezerve: M. Popa, Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam; Antrenor: Mirel Rădoi