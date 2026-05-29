Surprize la naționala Argentinei! Pe cine a lăsat acasă selecționerul campioanei mondiale

Lionel Scaloni a definitivat lotul echipei care va încerca să păstreze titlul mondial pentru naționala Argentinei, iar selecția sa nu este lipsită de surprize
Catalin Oprea
29.05.2026 | 07:45
Lionel Scaloni l-a lăsat acasă pe Mastantuono
Lionel Scaloni a făcut publică lista convocațiilor Argentinei pentru următoarea Cupă Mondială, cea din Statele Unite, Mexic și Canada, care va începe în doar câteva săptămâni, cu formația sa în rol de deținătoare a trofeului.

Scaloni l-a lăsat acasă pe Franco Mastantuono

Cea mai surprinzătoare absență este cea a jucătorului de la Real Madrid, Franco Mastantuono, care părea sigur de locul lui. Este o nouă lovitură pentru Real Madrid, care nu are niciun jucător nici la naționala Spaniei. De asemenea, de pe listă a ieșit fundașul Acuna, care a fost campion mondial în 2022.

Scaloni se bazează pe șase jucători de la Atletico Madrid, dar lotul e structurat pe cei care au adus Argentinei ultima coroană mondială. 17 dintre cei 26 de jucători convocați au fost chemați și acum la lot.

Față de 2022 lipsește un nume important. Acesta este Angel Di Maria, extrema care a scris istorie în Europa la Benfica, Real Madrid sau PSG. El a ajuns la la 38 de ani și s-a retras de la națională în urmă cu 2 ani, iar din cauza acestui fapt nu poate să fie pe lista lui Scaloni.

Argentina debutează contra Algeriei

Argentina face parte din grupa J la Cupa Mondială din acest an, alături de Algeria, Austria și Iordania, și va debuta pe 17 iunie, contra reprezentativei africane. Înaintea turneului final, Messi & Co vor disputa două meciuri amicale, cu Honduras (7 iunie) și Islanda (10 iunie).

Cel mai probabil prim 11 al Argentinei la CM 2026

Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez – Messi, Julian Alvarez, Nico Paz

Lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial 2026

Portari

Emiliano Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marseille

Juan Musso – Atlético de Madrid

 

Fundași

Gonzalo Montiel – River Plate

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – Benfica

Leonardo Balerdi – Olympique de Marseille

Cristian Romero – Tottenhman

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Mijlocași

Leandro Paredes – Boca Juniors

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Betis Sevilla

Valentín Barco – RC Strasbourg

Atacanți

Lionel Messi – Inter Miami

Nicolás Paz – Como

Thiago Almada – Atlético Madrid

Nicolás González – Atlético Madrid

Giuliano Simeone – Atlético Madrid

Lautaro Martínez – Inter Milano

Julián Álvarez – Atlético Madrid

