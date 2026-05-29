Surprize la naționala Argentinei! Pe cine a lăsat acasă selecționerul campioanei mondiale

Lionel Scaloni a făcut publică lista convocațiilor Argentinei pentru următoarea Cupă Mondială, cea din Statele Unite, Mexic și Canada, care va începe în doar câteva săptămâni, cu formația sa în rol de deținătoare a trofeului.
Cea mai surprinzătoare absență este cea a jucătorului de la Real Madrid, Franco Mastantuono, care părea sigur de locul lui. Este o nouă lovitură pentru Real Madrid, care nu are niciun jucător nici la naționala Spaniei. De asemenea, de pe listă a ieșit fundașul Acuna, care a fost campion mondial în 2022.
Scaloni se bazează pe șase jucători de la Atletico Madrid, dar lotul e structurat pe cei care au adus Argentinei ultima coroană mondială. 17 dintre cei 26 de jucători convocați au fost chemați și acum la lot.
Față de 2022 lipsește un nume important. Acesta este Angel Di Maria, extrema care a scris istorie în Europa la Benfica, Real Madrid sau PSG. El a ajuns la la 38 de ani și s-a retras de la națională în urmă cu 2 ani, iar din cauza acestui fapt nu poate să fie pe lista lui Scaloni.
Argentina face parte din grupa J la Cupa Mondială din acest an, alături de Algeria, Austria și Iordania, și va debuta pe 17 iunie, contra reprezentativei africane. Înaintea turneului final, Messi & Co vor disputa două meciuri amicale, cu Honduras (7 iunie) și Islanda (10 iunie).
Cel mai probabil prim 11 al Argentinei la CM 2026
Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez – Messi, Julian Alvarez, Nico Paz
Lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial 2026
Portari
Emiliano Martínez – Aston Villa
Gerónimo Rulli – Olympique de Marseille
Juan Musso – Atlético de Madrid
Fundași
Gonzalo Montiel – River Plate
Nahuel Molina – Atlético de Madrid
Lisandro Martínez – Manchester United
Nicolás Otamendi – Benfica
Leonardo Balerdi – Olympique de Marseille
Cristian Romero – Tottenhman
Facundo Medina – Olympique de Marsella
Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
Mijlocași
Leandro Paredes – Boca Juniors
Rodrigo De Paul – Inter Miami
Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
Enzo Fernández – Chelsea
Alexis Mac Allister – Liverpool
Giovani Lo Celso – Betis Sevilla
Valentín Barco – RC Strasbourg
Atacanți
Lionel Messi – Inter Miami
Nicolás Paz – Como
Thiago Almada – Atlético Madrid
Nicolás González – Atlético Madrid
Giuliano Simeone – Atlético Madrid
Lautaro Martínez – Inter Milano
Julián Álvarez – Atlético Madrid