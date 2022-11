Surprize la Survivor România 2023! Ce vedete pregătește Pro Tv pentru competiția din Republica Dominicană

Dacă pe micile ecrane, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, se face un adevărat casting pentru alegerea Războinicilor care vor ajunge la Survivor România 2023, în spatele camerelor de luat vederi, prin birourile șefilor de la Pro Tv se duce o luptă acerbă pentru a strânge echipa Faimoșilor din cadrul show-ului. Iar FANATIK a aflat, deja, câteva dintre numele luate în calcul pentru succesul în audiențe al reality-show-lui de supraviețuire.

Ce vedete sunt dorite la Survivor România 2023?

După succesul incontestabil din audiențele 2022, pregătirile pentru sezonul care începe în ianuarie 2023 sunt, deja, pe ultima sută de metri. Din acest motiv, în aceste momente, în birourile Pro TV este o adevărată vânzoleală de vedete pentru semnăturile necesare pe contractele care îi vor duce în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, pentru Survivor România 2023 sunt dorite vedete de renume din lumea muzicii, sportului sau filmului, motiv pentru care, până acum, au fost contactate nume grele.

Doar că, pare-se, pe lângă numele pe care îl au, cei din au decis să aducă la start și personaje cu povești de viață care ar putea să și impresioneze telespectatorii. Iar asta înseamnă, susțin persoane avizate din interiorul Pro Tv, și viitori concurenți care ar putea avea ceva de împărțit, public, cu alții care au luat parte la filmările reality-show-ului.

ADVERTISEMENT

Acesta este și motivul pentru care, de curând, ar fi fost deja semnată o înțelegere între cei de la Survivor România și un personaj care, în sezonul anterior, a provocat dispute serioase pe marginea evenimentelor care au avut loc în Republica Dominicană.

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu, la Survivor

Dacă anul trecut i-a fost refuzată șansa de a lua parte la Survivor România, în sezonul care urmează să înceapă peste câteva săptămâni, Mihai Zmărăndescu pare să fie cap de afiș în lista celor de la Pro Tv.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu, care, anul trecut se propunea singur ca participant în show-ul Survivor România este, acum, într-o situație complicată. Mai exact, el a fost contactat de Pro Tv, i s-a propus o sumă bună pentru a participa la filmări, dar, momentan, este incertă participarea lui.

Contactat de FANATIK pentru confirmarea informațiilor, Mihai Zmărăndescu a fost sincer din cale afară. ”Nu pot să discut despre asta, nu s-a făcut niciun anunț oficial”, ne-a spus fiul lui Cătălin Zmărăndescu, luptător de clasă la rândul său.

ADVERTISEMENT

Mihai Zmărăndescu, ”încurcat” puțin pentru Survivor

, în exclusivitate, că dacă va ajunge la Survivor România 2023 nu va fi în prima ”tură” de vedete care vor fi prezentate de Daniel Pavel în show-ul din Republica Dominicană. Iar absența lui este motivată la modul cel mai serios.

ADVERTISEMENT

”Pe 19 ianuarie se va naște băiatul meu. Alexandra, soția mea, este însărcinată, îl va naște pe Patrick chiar atunci când începe Survivor România. Nu aș lipsi pentru nimic în lume de la nașterea băiatului, cred că e de înțeles. Apoi am și o luptă în gala lui Cătălin Moroșanu din februarie. Apoi, mai vedem, nu zic nu”, ne-a spus Mihai Zmărăndescu, în exclusivitate.

Cu toate acestea, recunoaște luptătorul, i-ar plăcea să ajungă, totuși în junglă. ”Mi-ar plcea să câștig lupta din gală, iar apoi să mă duc direct în junglă, la Survivor”, a mai spus Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Mihai Zmărăndescu, scandal pe bani cu fostul Faimos, Cătălin, tatăl său: ”Am plâns atunci”

Mihai Zmărăndescu a dezvăluit motivul scandalurilor pe care le-a avut cu tatăl său, Cătălin, fostul Faimos de la Survivor România 2022 și fiul său fiind în situația de a nu mai comunica deloc.

”Nu am mai vorbit cu el, probabil nici nu o să o mai fac, dar așa e mai bine. Ce să ne mai spunem, a spus el totul. Nu, sunt convins că nu ne mai putem împăca vreodată. A uitat că are și alți copii, dar asta e treaba lui, nu a mea. Sunt ceva mai matur decât el, eu îmi dau seama că între noi e o legătură de sânge, chiar dacă el nu și-o dorește. (…)

Când ni s-au despărțit drumurile, el mi-a sunat managerul să rupă contractul cu mine, mi-a sunat sponsorii să nu mai îmi dea bani… Am plâns atunci. (…) Nu o să mai văd niciodată ce are el să îmi dea și are să îmi dea sume serioase. Sunt două feluri de datorii. Datorii făcute de Cătălin, direct, la mine, când i-am dat bani în mână și datorii pe care le are, dar pe care nu recunoaște că le are.

Bani pe care i i-am dat în mână sunt 1.500 de euro. Bani pe care i-am dat eu, lui. Apoi, în 10 meciuri cu el am câștigat, în medie, cam 800 de lire (circa 1000 de euro, n.red.) pe fiecare luptă. În primul meci fără el, în 2018, am făcut 3000 de euro. Înțelegeți? Acum, că el nu mi-a dat ce trebuia… E foarte ciudată diferența de bani, cred eu”, spunea Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.