Sport

Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv

Fanatik a aflat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Universitatea Cluj. Ce probleme are căpitanul Darius Olaru, care nu va fi în lotul roș-albaștrilor
Cristi Coste
07.03.2026 | 15:24
Surprize mari la FCSB U Cluj fara capitanul Darius Olaru Cum arata primul 11 al rosalbastrilor Exclusiv
breaking news
Darius Olaru nu este în lot pentru meciul cu U Cluj. Cum arată echipa de start a celor de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat cum arată echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Universitatea Cluj, sâmbătă, 7 martie, ora 20:00, în ultima etapă a sezonului regular. Roș-albaștrii au făcut câteva modificări față de partida cu UTA Arad. Marele absent din lot este căpitanul Darius Olaru.

Echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu U Cluj! Ce se întâmplă cu Darius Olaru

FCSB o înfruntă pe Universitatea Cluj pe Arena Națională în ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga. Cu câteva ore înainte de fluierul de start al meciului, FANATIK dezvăluie în exclusivitate cum arată echipa de start a campioanei României.

ADVERTISEMENT

Căpitanul Darius Olaru va fi în afara lotului pentru meciul din etapa cu numărul 30. Mijlocașul lui FCSB a avut mai multe simptome de gripă și nu-și va putea ajuta echipa în duelul cu Universitatea Cluj. Nici Radunovic nu va fi titular, iar în locul său va intra Joao Paulo.

În centrul defensivei, campioana en-titre va juca cu Joyskim Dawa, care refuză să fie operat, și Andre Duarte. Primul 11 arată în felul următor: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, J. Paulo – Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

FCSB trage tare la câștigarea play-out-ului

Startul dezastruos de sezon al FCSB-ului s-a dovedit a fi ireparabil până la final. Deși nici în partea a doua a competiției nu a performat, campioana s-a luptat până în penultima etapă la play-off, însă nu a fost ajutată de jocul rezultatelor.

Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a...
Digisport.ro
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
ADVERTISEMENT

Astfel, în această stagiune FCSB va juca în play-out, iar obiectivul este clar: clasarea pe un loc de baraj pentru cupele europene. Dacă se va clasa pe una dintre pozițiile 7 sau 8, FCSB va juca două meciuri de baraj. Unul va fi împotriva unei echipe de play-out, iar al doilea împotriva locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de câștigătoarea Cupei României. Cert este că roș-albaștrii pot salva sezonul dacă vor câștiga play-out-ul și cele două meciuri de baraj, întrucât vor obține calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

Ce urmează pentru FCSB după meciul cu Universitatea Cluj

După ce va disputa și partida cu U Cluj, pentru FCSB începe primul play-out din istoria echipei. Formația patronată de Gigi Becali își cunoaște deja primul adversar, întrucât este sigură de locul șapte înaintea ultimului meci, în timp ce Metaloglobus este sigură că va fi „lanterna roșie” la începutul play-out-ului.

ADVERTISEMENT

Astfel, FCSB va juca împotriva lui Metaloglobus București pentru a treia oară în acest sezon. În primul meci, FCSB a pierdut rușinos împotriva nou-promovatei, care nu mai câștigase de mult timp, însă a făcut-o tocmai contra campioanei. În meciul retur, care s-a disputat de curând, roș-albaștrii s-au impus fără mari emoții, cu scorul de 4-1. De această dată, Metaloglobus nu-l va mai avea pe banca tehnică pe Mihai Teja, ci pe Florin Bratu.

3.75 este cota oferită de BETANO pentru „X” în meciul FCSB - U Cluj
SuperLiga, live blog etapa 30. Metaloglobus București – UTA Arad 1-2. Oaspeții întorc...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 30. Metaloglobus București – UTA Arad 1-2. Oaspeții întorc scorul!
Costel Gâlcă a anunțat ce se întâmplă cu Kader Keita, înainte de Rapid...
Fanatik
Costel Gâlcă a anunțat ce se întâmplă cu Kader Keita, înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente!”
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost...
Fanatik
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Sorin Cârțu: 'Pensia mea este nesimțită'. Despre ce sumă este vorba
iamsport.ro
Sorin Cârțu: 'Pensia mea este nesimțită'. Despre ce sumă este vorba
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!