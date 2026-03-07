Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat cum arată echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Universitatea Cluj, sâmbătă, 7 martie, ora 20:00, în ultima etapă a sezonului regular. Roș-albaștrii au făcut câteva modificări față de partida cu UTA Arad. Marele absent din lot este căpitanul Darius Olaru.

Echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu U Cluj! Ce se întâmplă cu Darius Olaru

FCSB o înfruntă pe Universitatea Cluj pe Arena Națională în ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga. Cu câteva ore înainte de fluierul de start al meciului, FANATIK dezvăluie în exclusivitate cum arată echipa de start a campioanei României.

pentru meciul din etapa cu numărul 30. Mijlocașul lui FCSB a avut mai multe simptome de gripă și nu-și va putea ajuta echipa în duelul cu Universitatea Cluj. Nici Radunovic nu va fi titular, iar în locul său va intra Joao Paulo.

În centrul defensivei, campioana en-titre va juca cu și Andre Duarte. Primul 11 arată în felul următor: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, J. Paulo – Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea

FCSB trage tare la câștigarea play-out-ului

Startul dezastruos de sezon al FCSB-ului s-a dovedit a fi ireparabil până la final. Deși nici în partea a doua a competiției nu a performat, campioana s-a luptat până în penultima etapă la play-off, însă nu a fost ajutată de jocul rezultatelor.

Astfel, în această stagiune FCSB va juca în play-out, iar obiectivul este clar: clasarea pe un loc de baraj pentru cupele europene. Dacă se va clasa pe una dintre pozițiile 7 sau 8, FCSB va juca două meciuri de baraj. Unul va fi împotriva unei echipe de play-out, iar al doilea împotriva locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de câștigătoarea Cupei României. Cert este că roș-albaștrii pot salva sezonul dacă vor câștiga play-out-ul și cele două meciuri de baraj, întrucât vor obține calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

Ce urmează pentru FCSB după meciul cu Universitatea Cluj

După ce va disputa și partida cu U Cluj, pentru FCSB începe primul play-out din istoria echipei. Formația patronată de Gigi Becali își cunoaște deja primul adversar, întrucât este sigură de locul șapte înaintea ultimului meci, în timp ce Metaloglobus este sigură că va fi „lanterna roșie” la începutul play-out-ului.

Astfel, FCSB va juca împotriva lui Metaloglobus București pentru a treia oară în acest sezon. În primul meci, FCSB a pierdut rușinos împotriva nou-promovatei, care nu mai câștigase de mult timp, însă a făcut-o tocmai contra campioanei. În meciul retur, care s-a disputat de curând, roș-albaștrii s-au impus fără mari emoții, cu scorul de 4-1. De această dată, Metaloglobus nu-l va mai avea pe banca tehnică pe Mihai Teja, ci pe Florin Bratu.