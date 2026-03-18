Surprize mari la Real Madrid! Pe cine au pus “galacticii” pe lista de transferuri a clubului

Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după o dublă victorie contra englezilor de la Manchester City.

Real Madrid vrea să renunțe la cinci jucători

În plină cursă pentru câștigarea unui nou trofeu european, echipa cu 15 Ligi ale Campionilor în palmares (record) își face planuri pentru o reînnoire majoră a lotului în această vară. Momentan, sunt cinci jucători ale căror zile ar fi numărate la echipa madrilenă. Majoritatea – veterani și jucători defensivi.

Cazul cel mai notoriu este cel al lui Dani Carvajal, în vârstă de 34 de ani. Pentru el se pregătește o ieșire similară cu cea a altor grei din ultimii ani, precum Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos sau Luka Modric. Carvajal, care este de 13 ani la Real Madrid, va părăsi Santiago Bernabeu fără prea mult zgomot, contractul lui expirând pe 30 iunie.

Ferland Mendy, în vârstă de 30 de ani, accidentat în prezent, va pleca și el. La fel și David Alaba, 33 de ani, al cărui contract expiră vara și nu va fi reînnoit. Nici Antonio Rüdiger, 33 de ani, nu are prea multe șanse de a continua, Anglia putând fi viitoarea sa destinație.

Francezul Camavinga a fost scos la vânzare

Supriza este însă includerea francezului Eduardo Camavinga, 23 de ani, pe lista jucătorilor transferabili. Potrivit Radio Marca, Florentino Pérez l-ar lăsa să părăsească clubul dacă ar primi o ofertă bună, de cel puțin 50 de milioane de euro. Ar fi un sfârșit neașteptat pentru unul dintre marile pariuri ale clubului.

Pe lista jucătorilor doriți pe Bernabeu se află Nico Schlotterbeck. Fundașul central neamț, legitimat la Borussia Dortmund, e considerat omul potrivit să umple golurile din apărarea Realului. iar ecuația transferului mijlocașului spaniol poate intra și Camavinga.

Rodri, Schlotterbeck, Vitinha și Enzo Fernandez – în vizorul clubului

Alți fotbaliști aflați în vizorul Realului sunt Vitinha, de la PSG, Adam Wharton, de la Crystal Palace, și Enzo Fernandez, de la Chelsea. Real Madrid îl monitorizează atent pe mijlocașul ofensiv Rayane Bounida, de la Ajax Amsterdam, internaționalul de tineret belgian remarcat pentru tehnica și creativitatea sa.

În campionatul Spaniei, Real Madrid este pe locul 2, cu 66 de puncte, după 28 de etape. Lider se menține FC Barcelona, cu 70 de puncte, iar pe locul trei este Atletico Madrid, cu 57 de puncta. Duminică este programat derbyul Real Madrid – Atletico.