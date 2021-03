Surprize, surprize! Ce avere are Andreea Marin: „Am rămas fără bani de la o lună la alta”

Andreea Marin este una din cele mai puternice branduri din România! E mai mult decât o prezentatoare de televiziune. Implicarea sa în acțiuni umanitare ca ambasador la UNICEF și vocea puternică pe care a căpătat-o de-a lungul anilor au transformat-o într-una dintre cele mai puternice femei din țara noastră.

Având în vedere cariera ei strălucitoare, parcursul frumos, lipsit de scandaluri și evenimente trucate pentru a ieși în față, există o întrebare care stă pe buzele tuturor: ce avere are realizatoarea de emisiuni de la TVR? A reușit să se îmbogățească de când a devenit prezentatoarea super-show-ului „Surprize, surprize” sau a dorit să trăiască normal, ca oricare alt om?

Ei bine, Andreea este adepta unei vieți lipsite de exagerări, iar despre salariul uriaș pe care l-ar fi câștigat la „Surprize, surprize”, multe din informațiile apărute în presă în anii 2000 erau speculații.

Andreea Marin, dezvăluiri despre averea sa

Într-un interviu recent acordat pentru Canal 33, Andreea Marin a spus că nu se consideră o persoană bogată, dar a înșirat câteva din lucrurile pe care a reușit să și le achiziționeze din muncă.

„Nu sunt un om pe care să îl poţi numi “cu bani”, bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată.

Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă. Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani”, a mărturisit Andreea Marin.

„Nu aveam nimic scump”

Despre perioada de la „Surprize, surprize” și cât de bine o ducea, de fapt, vedeta a vorbit acum cu detașare, demitizând multe lucruri spuse de-a lungul timpului: „Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget. Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori.

Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”.