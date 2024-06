Surprize, surprize la Casa iubirii! Virginia are un nou pretendent, în afara show-ului

O surpriză uriașă ar putea avea loc la Casa iubirii. Unul din concurenții primului sezon n-ar spune nu reintrării în competiție. Ar face-o pentru Virginia!

Virginia de la Casa iubirii are un pretendent în afara emisiunii

Flavius, căci despre el este vorba, a spus că ar accepta să facă parte din nou din provocarea . Dacă i s-ar oferi ocazia să intre din nou în Casa iubirii, ar vrea să se apropie de Virginia, concurentă pe care a pus ochii din fața micilor ecrane.

Flavius a mărturisit că a văzut-o prima oară pe Virginia pe Instagram și i-a atras atenția imediat. „Oricum, mie îmi plac brunetele. Sunt bombă și frumoase.

Virginia e stilul meu. Nu știu cum arată în realitate, eu doar zic ce am văzut. Îmi plac trăsăturile ei de braziliancă, are ceva mai special”, a spus Flavius

Cât despre relația Virginiei cu Robi, de care s-a despărțit și cu care s-a împăcat apoi, Flavius nu a vrut să comenteze. Subiectul, spune el, nu-l privește și nu își poate da cu părerea despre lucrurile care s-au petrecut în casă, mai ales că sunt multe chestii care sunt, de multe ori, un mister și pentru telespectatorii fideli.

Flavius, despre viața sa sentimentală

Flavius a răspuns și acuzațiilor de infidelitate aduse de Anca, fosta lui iubită. În discuția avută cu tânărul a spus că tot ce susține fata este aberant.

Flavius a mai zis că este momentan singur și că dacă ar fi într-adevăr cu cineva nu ar avea motive să se ascundă. „Ideea e că eu sunt singur. Când am intrat în casă am fost singur. Dacă stau să mă gândesc, am fost singur și în relația cu Anca.

Nu am relație și dacă ea spune asta, mi se pare ceva aberant. Într-o relație te afișezi, una-alta, nu ar putea să fie așa o relație”, a completat fostul concurent de la Casa iubirii.