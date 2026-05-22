Surprize uriașe în lotul Angliei pentru Mondiale. Pe cine lasă acasă selecționerul Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, selecționerul german al naționalei Angliei, a luat câteva decizii surprinzătoare în privința lotului final pentru Cupa Mondială.

Harry Maguire și Cole Palmer nu merg în SUA

Potrivit The Sun, cele mai mari superstaruri care vor fi nevoite să urmărească turneul de pe canapele lor sunt, fără îndoială, Harry Maguire (Manchester United) și Cole Palmer (Chelsea). De asemenea, mijlocașul de la Manchester City, Phil Foden, a fost eliminat din lotul final. La fel și vedeta de la Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, care e o altă absență surprinzătoare.

The Sun a pus cap la cap toate informațiile și a conturat lotul leilor britanici. La portari, se preconizează că Jordan Pickford (Everton) își va păstra statutul de titular al Angliei. Iar Dean Henderson (Crystal Palace) și James Trafford (Manchester City) vor fi, cu siguranță, rezervele sale.

John Stones va fi liderul apărării englezilor

Tuchel are de gând să ia nouă fundași în America, iar John Stones, stâlpul echipei Manchester City, va fi liderul liniei defensive. Ezri Konsa, Jarell Quansah, Marc Guehi și uriașul de la Newcastle, Dan Burn, sunt numele care au fost preferate înaintea lui Maguire. Nico O’Reilly, Myles Lewis-Skelly, Reece James și Tino Livramento sunt așteptați să acopere posturile de fundași laterali.

La mijloc, neamțul pare să fi optat pentru cinci mijlocași centrali, dintre care Jordan Henderson (Brentford), în vârstă de 35 de ani, este de departe cel mai experimentat. Iar proaspătul campion al Premier League, Declan Rice, va fi aproape sigur pivotul liniei mediene.

Mijlocașul de 105 milioane de lire sterline va fi probabil secondat de superstarul de la Real Madrid, Jude Bellingham. Alți doi mijlocași vor fi fie vedeta în ascensiune Elliot Anderson, de la Nottingham Forrest, și tânărul talent de la Manchester United, Kobbie Mainoo.

Atacanții lui Arsenal îl sprijină pe Harry Kane

Atacantul echipei Aston Villa, Ollie Watkins, proaspăt câștigător al Ligii Europa, este desemnat să fie principalul său înlocuitor. În lot va fi și Ivan Toney, de la Al-Ahli.

Aripile atacului englez vor fi acoperite de trei jucători de la Arsenal – Eberechi Eze, Noni Madueke și Bukayo Saka, se va lupta pentru un loc de titular pe aripi. Plus Anthony Gordon, de la Newcastle, Marcus Rashford, care a avut un sezon excelent cu Barcelona, și vedeta de la Aston Villa, Morgan Rogers.

Anglia este într-o grupă cu Ghana, Croația și Panama. Înaintea Mondialului, englezii vor juca două amicale, cu Noua Zeelandă și Costa Rica.