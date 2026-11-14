Surprize uriașe pregătite de polonezi pentru Gică Hagi! Planul lui Jan Urban

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Polonia nu se află în cea mai bună formă, iar selecționerul Jan Urban este amenințat cu demiterea înainte de fiecare meci. În aceste condiții, presa din Polonia anunță că selecționerul i-a pregătit mai multe surprize lui Gică Hagi, în speranța că naționala Poloniei va câștiga pe Arena Națională.

Cum va arăta primul 11 al Poloniei în meciul cu România? Presa din Polonia „dezvăluie” jucătorii

Conform , există momentan o singură necunoscută când vine vorba de primul 11 pe care Polonia îl va folosi cu România. Marele semn de întrebare este în dreptul postului de portar, acolo unde trei fotbaliști care evoluează în PKO Ekstraklasa se luptă pentru un loc în primul 11: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków) și Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok).

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În defensivă, Oskar Kubiak ar urma să primească șansa debutului. Pe partea dreaptă va evolua Matty Cash, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Jakub Kiwior și Kacper Potulski. Jan Bednarek nu va putea juca din cauza unei suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

Potrivit informațiilor publicate de meczyki.pl, cei doi mijlocași centrali vor fi Piotr Zieliński și Wiktor Nowa. În fața acestora, selecționerul Jan Urban va miza pe Nicola Zalewski, Sebastian Szymański și Marcel Reguła. , cu toate că atacantul este tot mai criticat de presa din Polonia și de fani pentru că alege să se retragă din fotbalul mare.

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Polonia este obligată să câștige la București pentru a spera la locul secund în grupa UEFA Nations League

Przemysław Frankowski a fost nevoit să părăsească lotul naționalei Poloniei din cauza unei accidentări. Selecționerul a decis să-l convoace în locul său pe Arkadiusz Pyrka. pentru a păstra șanse la ocuparea locului secund în grupa din UEFA Nations League. Partida va începe la ora 21:45.

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