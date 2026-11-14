Sport

Surprize uriașe pregătite de polonezi pentru Gică Hagi! Planul lui Jan Urban

Flaviu Popa
14.11.2026 | 08:00
Surprize uriase pregatite de polonezi pentru Gica Hagi Planul lui Jan Urban
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Robert Lewandowski va fi titular cu România. Foto: Hepta
Presa din Polonia anunță surprize mari în primul 11 pe care selecționerul Jan Urban îl va trimite în teren cu România, sâmbătă 14 noiembrie.
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Polonia nu se află în cea mai bună formă, iar selecționerul Jan Urban este amenințat cu demiterea înainte de fiecare meci. În aceste condiții, presa din Polonia anunță că selecționerul i-a pregătit mai multe surprize lui Gică Hagi, în speranța că naționala Poloniei va câștiga pe Arena Națională.

Cum va arăta primul 11 al Poloniei în meciul cu România? Presa din Polonia „dezvăluie” jucătorii

Conform Sportowefakty, există momentan o singură necunoscută când vine vorba de primul 11 pe care Polonia îl va folosi cu România. Marele semn de întrebare este în dreptul postului de portar, acolo unde trei fotbaliști care evoluează în PKO Ekstraklasa se luptă pentru un loc în primul 11: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków) și Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok).

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În defensivă, Oskar Kubiak ar urma să primească șansa debutului. Pe partea dreaptă va evolua Matty Cash, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Jakub Kiwior și Kacper Potulski. Jan Bednarek nu va putea juca din cauza unei suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

Potrivit informațiilor publicate de meczyki.pl, cei doi mijlocași centrali vor fi Piotr Zieliński și Wiktor Nowa. În fața acestora, selecționerul Jan Urban va miza pe Nicola Zalewski, Sebastian Szymański și Marcel Reguła. În centrul atacului va evolua Robert Lewandowski, cu toate că atacantul este tot mai criticat de presa din Polonia și de fani pentru că alege să se retragă din fotbalul mare.

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Polonia este obligată să câștige la București pentru a spera la locul secund în grupa UEFA Nations League

Przemysław Frankowski a fost nevoit să părăsească lotul naționalei Poloniei din cauza unei accidentări. Selecționerul a decis să-l convoace în locul său pe Arkadiusz Pyrka. Polonia este obligată să câștige sâmbătă împotriva României pentru a păstra șanse la ocuparea locului secund în grupa din UEFA Nations League. Partida va începe la ora 21:45.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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