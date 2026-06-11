Surprizele „exotice” de la Campionatul Mondial. Totul despre naționalele calificate în premieră la turneul final

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România lipsește și de la această ediție a Campionatului Mondial la care s-au calificat echipe precum Insulele Capul Verde, Irak, Iran, Iordania, Congo, Uzbekistan, Panama sau chiar Bosnia și Herțegovina, în timp ce naționala noastră va „marca” nu mai puțin de 32 de ani de la ultima prezență. Dureros! Se poate, însă, și mai rău…

Totul despre naționalele „exotice” prezente la CM 2026. Cine sunt „surprizele” calificate în premieră la un turneu final

Cuba lipsește de 88 de ani de la Mondiale, Israel de 56 de ani, în timp ce Kuweit sau El Salvador au fost ultima oară la un turneu final în 1982. Vecinii unguri și Irlanda de Nord au ajuns și ei la 40 de ani de absență. Ba, mai mult, și Țara Galilor, Egipt, Norvegia, Indonezia sau Peru au fost nevoite să aștepte și mai mulți ani decât „tricolorii”.

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are o „Cenușăreasă”, iar FANATIK vă prezintă cele mai interesante detalii legate de țările și reprezentativele despre care nu cunoaștem foarte multe lucruri și nimeni nu le dă prea multe șanse. Vor fi destule partide la Mondialul „pan american” care vor aduce aminte de confruntarea biblică dintre David și Goliat.

Bosnia și Qatar, „cenușăresele” Grupei B de la CM 2026

Dzeko și colegii săi au lăsat acasă România și Italia

E cea mai mare surpriză de pe Bătrânul Continent, fiind o țară cu o populație de doar 3 milioane de locuitori. După ce a terminat pe locul 2 în preliminarii în grupa României, bosniacii au reușit miraculos să se califice la baraj după ce au eliminat multipla campioană mondială Italia. Din lotul ex-iugoslavilor va face parte și Edin Dzeko, care a trecut de 40 de ani. Jovo Lukic, golgheterul Universității Cluj, va avea șansa unică să se remarce Un moment istoric pentru Bosnia care nu a participat niciodată la un turneu final.

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Valoarea lotului: 140 de milioane de euro ;

Singura echipă cu jucători doar din campionatul intern

După ce a organizat Mondialul din 2022, a reușit în premieră să se califice din preliminarii. Qatar îl are pe bancă pe fostul antrenor al lui Real Madrid, Julen Lopetegui. Este singura selecționată care va avea un lot format 100% din jucători care evoluează în campionatul național. Cu o valoare de piață de doar 20 de milioane de euro, qatarezii se vor bate pentru calificare în „șaisprezecimi” cu Elveția, Canada și Bosnia.

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Valoarea lotului: 20 de milioane de euro ;

Haiti, selecționer la distanță și stadion național acaparat de… bandiți!

Cunoscută mai mult drept o destinație de vacanță sau pentru cutremurul devastator din 2010, Haiti a revenit la un Mondial după o pauză de 52 de ani și pare a fi victimă sigură într-o Ca o curiozitate, pe lângă creola, limba oficială în Haiti este franceza, care aduce aminte de trecutul colonialist.

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În 2017, președintele Jovenel Moise și soția sa au fost asasinați la un an distanță de la câștigarea alegerilor. De altfel, din cauza riscurilor de securitate, selecționerul Sebastien Migne nu a pus piciorul vreodată în Haiti în timpul mandantului! A condus antrenamentele din exil și a ținut legătura cu oficialii doar prin telefon. Fotbalul intern e complet înghețat și un singur jucător e născut pe insulă și evoluează pe plan local: Woodensky Pierre.

Haiti e una dintre cele mai sărace țări din lume, însă are doi jucători cotați la 34 de milioane de euro și care evoluează în cel mai tare campionat din lume, Premier League: Jean Bellegarde (Wolverhampton) și Wilson Isidor (Sunderland). Stadionul Național a fost „confiscat” de o bandă criminală și Haiti nu și-a putut disputa niciun meci din preliminarii pe teren propriu.

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Valoarea lotului: 55 de milioane de euro ;

1,90 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „Haiti marchează sub 1,5 goluri” în Grupa C de la CM 2026

Curacao, cel mai mic stat din istoria Mondialelor

Are o populație sub cea a sectorului 6 din București: doar 156.000 de locuitori! Caraibienii au dat lovitura cu marele antrenor Dick Advocaat, cel mai în vârstă selecționer din toate timpurile, prezent la Campionatul Mondial la aproape 79 de ani! Olandezul ocupă și funcția de consilier la Feyenoord Rotterdam. Curacao are șansa de 1 la 2.000 să câștige Cupa Mondială, doar Iordania și Haiti fiind mai slab cotate.

Aproape niciun jucător nu e născut pe insulă, aproape toți având ca țară de baștină Olanda. Îi vom vedea la treabă pentru prima oară la un Campionat Mondial cu Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș. Din august 2025, nu mai puțin de 5 jucători și-au schimbat naționalitatea sportivă și toți au fost convocați la Cupa Mondială.

Valoarea lotului: 27 de milioane de euro ;

Iranul are interzis la jocurile video în cantonamente!

care a decis în cele din urmă să participe la Campionatul Mondial din America, deși inițial voia să boicoteze turneul final ca formă de protest.

Iranienii se află în grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeeleandă. Unul dintre cei mai importanți jucători este golgheterul Mehdi Taremi, în prezent la Olympiacos Atena. Selecționerul Iranului a interzis complet jocurile video în cantonamente pentru o mai bună concentrare și unitate a echipei. Să fie acesta secretul?

Valoarea lotului: 35 de milioane de euro ;

1,80 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „Iran acumulează sub 3,5 puncte” în Grupa G de la CM 2026

Joao Paulo aduce bani Oțelului, nu lui FCSB!

Insulele Capului Verde s-a calificată pentru prima oară în istorie la Campionatul Mondial, fosta colonie portugheză având o populație de doar 555.000 de locuitori și o suprafață de doar 4.000 kilometri pătrați. Cu toate astea, insularii au câteva vedete precum Wagner Pina de la Tranzonspor, cotat la 11 milioane de euro, sau pe Sydney Cabral (Benfica) și Kevin Lenini (Krasnodar), cotați la câte 10 milioane de euro.

Capul Verde e în prim plan în România, deoarece Joao Paulo, jucătorul FCSB-ului, se numără printre jucătorii convocați și se va duela cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. dacă naționala lui Joao Paulo va fi eliminată din grupe, cel mai probabil scenariu. De ce nu ia FCSB banii ăștia? Pentru că Gigi Becali le-a promis gălățenilor că le va vira întreaga sumă pe care o va primi de la FIFA pentru participarea jucătorului la CM 2026!

Valoarea lotului: 57 de milioane de euro ;

Irak, din nou la Mondiale după 40 de ani cu un selecționer din Australia

Măcinați de războaie, arabii revin la Mondiale după o pauză de 40 de ani, cu un selecționer australian pe bancă: Graham Arnold. La prima vedere, Irak nu pare a avea vreo șansă într-o grupă cu Franța, Norvegia și Senegal. Zidane Iqbal, puștiul crescut de Manchester United, a refuzat naționala Angliei pentru a juca pentru țara de origine a mamei sale. Mulți dintre jucători au fost naturalizați, dintre care nu mai puțin de 3 vin din Suedia.

Valoarea lotului: 19 milioane de euro ;

Messi din Iordania vs Messi din Argentina

Calificată în premieră absolută, Iordania își încearcă norocul la Mondiale cu un antrenor marocan pe bancă și este una dintre echipele cele mai slab cotate. Va trebui să înfrunte campioana mondială Argentina, Austria, și Algeria. Cel mai important jucător este Mousa Tamari de la Rennes (8 milioane de euro), supranumit „Messi din Iordania”. Printre jucătorii monitorizați de federație s-a numărat și fostul jucător al Dinamo, Ahmed Bani Mustafa, care are origini iordaniene.

Valoarea lotului: 18 milioane de euro ;

RD Congo, carantină 21 de zile în Belgia înainte de Mondialul din SUA

„Leoparzii” din RD Congo revin după 52 de ani la Cupa Mondială, iar ultima oară în 1974 au jucat sub numele de Zair. Din cauza unui focar de Ebola în regiune, jucătorii congolezi vor trebui să stea în carantină timp de 21 de zile în cantonamentul naționalei din Belgia, cu 21 de zile înainte de plecarea în Statele Unite ale Americii, altfel nu ar fi fost primiți să participe la competiție.

Valoarea lotului: 147 de milioane de euro ;

Uzbekistan atacă turneul final cu un fost Balon de Aur și campion mondial

Fabio Cannavaro, fostul Balon de Aur și campion mondial din urmă cu exact 20 de ani, a reușit o performanță istorică pentru naționala Uzbekistanului, calificată în premieră la Mondiale și prima țară din Asia Centrală care reușește acest lucru.

În meciurile cu Portugalia, Columbia și Congo, Uzbekistanul își pune toate speranțele în starul lui Manchester City, Abdukodir Khusanov, cotat la 35 de milioane de euro și în căpitanul Eldor Șomurodov, doar 7 milioane cotă internațională, de la Bașakșehir. Pentru calificarea la Mondiale, jucătorii au primit cadou din partea președintelui țării câte o mașină. Electrică!

Valoarea lotului: 78 de milioane de euro ;

2,60 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul „Uzbekistan se clasează în Top 3” în Grupa K de la CM 2026

Panama, o țară cât Bucureștiul, a fost antrenată de Mihai Stoichiță

Câți își mai aduc aminte că actualul director tehnic al FRF, Mihai Stoichiță a fost selecționer în Panama în 2001? A păstrat rețeta antrenorilor „exotici” (pentru ei…), iar danezul Thomas Christiansen, fostul jucător al Barcelonei, a dus naționala pentru a doua oară în istorie la Mondiale și e de 6 ani selecționerul primei reprezentative. Micuța țară din America Centrală are o populație comparabilă cu a Bucureștiului, 4,3 milioane de locuitori. Vedeta echipei este Amar Murillo, mijlocașul lui Beșiktaș, cotat la 7 milioane de euro. Se vor lupta pentru calificare cu Anglia, Croația și Ghana.

Valoarea lotului: 34 de milioane de euro ;