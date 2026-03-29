Surprizele lui Coelho din lotul Universității Craiova! Oltenii au testat doi jucători noi în amicalul cu CSM Slatina

Universitatea Craiova continuă să testeze soluții pentru viitor, iar amicalul disputat duminică în Bănie cu CSM Slatina a adus în prim-plan două apariții surpriză din propria academie. Pe lângă jucătorii consacrați, oltenii au oferit minute importante unor juniori care ar putea reprezenta următorul val pentru prima echipă.

Filipe Coelho a testat doi puști în amicalul Universității Craiova cu CSM Slatina

Universitatea Craiova a profitat de amicalul disputat contra celor de la CSM Slatina pentru a rula întregul lot disponibil și pentru a verifica mai multe variante, inclusiv din propria academie. Dincolo de victoria cu 2-0 și de reușitele lui Monday Etim și Alexandru Crețu, atenția s-a mutat asupra celor doi tineri introduși pe parcursul reprizei secunde: Alberto Tică, născut în 2008, și Haris Papalisas, jucător eligibil atât pentru U18, cât și pentru U17.

În formula de start, Filipe Coelho a mizat pe un „11” ceva mai solid, cu Silviu Lung Jr. între buturi și jucători experimentați precum Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu sau Lyes Houri la mijlocul terenului. În ofensivă au început Assad Al-Hamlawi și Steven Nsimba, în timp ce Etim Monday a fost unul dintre remarcați. După pauză, staff-ul tehnic a schimbat liniile și a oferit minute mai multor jucători, printre care și Oleksandr Romanchuk sau Tudor Băluță, însă cele mai interesante mutări au fost introducerile celor doi juniori. Alberto Tică și Haris Papalisas au prins minute importante într-un context competitiv, fiind evaluați pentru o eventuală integrare mai frecventă la prima echipă.

Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr. – Samuel Teles, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Florin Ștefan – Etim Monday, Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu, Lyes Houri – Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba. Au intrat în repriza secundă: Oleksandr Romanchuk, Tudor Băluță, Alberto Tică (2008) și Haris Papalisas (𝑈18 𝑠̧𝑖 𝑗𝑜𝑎𝑐𝑎̆ 𝑠̧𝑖 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 17).

Cine sunt Alberto Tică și Haris Papalisas, tinerii juniori ai Universității Craiova

Haris Papalisas este portar și face parte din noul val de jucători aduși la nivelul echipelor de elită ale clubului. Ajuns în acest an la grupa U18, goalkeeperul evoluează și pentru formația U17, fiind considerat un jucător de perspectivă. Născut pe 8 iunie 2010, la București, Papalisas impresionează prin jocul foarte bun de picior, dar și prin siguranța arătată în duelurile unu contra unu, unde este greu de depășit. În plus, prezența sa între buturi oferă încredere defensivă, un aspect esențial pentru un portar modern. La cei 1,83 metri și 69 de kilograme, Papalisas are deja un profil fizic și tehnic promițător, fiind unul dintre portarii urmăriți atent în cadrul academiei Universității Craiova.

De cealaltă parte, Alberto Tică, născut în 2008, este un alt produs al clubului care începe să facă ușor-ușor pasul spre prima echipă, bifând primele minute într-un context apropiat de nivelul de seniori. El are 1.78 metri, evoluează la echipa U18 pe postul de fundaș și, uneori, se descurcă excelent și în bandă.

Universitatea Craiova, fără 13 jucători la meciul cu CSM Slatina

la partida amicală cu Slatina, pentru că nu mai puțin de 13 jucători nu putut fi prezenți. La echipele naționale de seniori au fost convocați Carlos Mora (Costa Rica), Nicușor Bancu, Adrian Rus, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu, toți convocați la naționala României. Lista este completată de jucătorii din loturile de tineret: Luca Băsceanu și David Matei (România U21), Anzor Mekvabishvili (Georgia), Alexandru Glodean (România U18), Denys Muntean (România U17) și Darius Fălcușan (România U20).

Pe lângă cei 12 plecați la echipele naționale, Universitatea Craiova nu se va putea baza nici pe portarul . Inițial, se estima că va fi indisponibil timp de trei-patru săptămâni, însă investigațiile suplimentare au arătat că operația era necesară pentru rezolvarea problemei.