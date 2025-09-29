Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu

Horia Ivanovici și Mihai Stoichiță au discutat despre problemele de lot pe care Mircea Lucescu le are înainte de cu Moldova și Austria.

Târnovanu și Mihai Popescu, titulari în România – Austria. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici la Fanatik Superliga

Horia Ivanovici a dezvăluit, în premieră, la FANATIK SUPERLIGA, că 4 jucători de la FCSB vor fi titulari în meciul pe care România îl va juca în preliminariile pentru Cupa Mondială, cu Austria, pe Arena Națională. Târnovanu urmează să fie goalkeeperul titular, în timp ce în defensivă va juca Mihai Popescu. De asemenea, și compartimentul median o să primească întăriri de la trupa roș-albastră – Florin Tănase va începe din primul minut. Lor li se va alătura și Daniel Bîrligea, cel care urmează să fie vârful de lance pentru tricolori.

„Lasă-mă să-ți dau o veste în premieră: Mihai Popescu, titular cu Austria, vă zic în premieră. Târnovanu titular cu Austria. V-am dat două exclusivități. Popescu e un fotbalist foarte bun. Eu mai citesc în stele, nu am nimic altceva. Și vă mai spun unul: Tănase, titular în partida cu Austria”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția lui Gigi Becali: “Fac rugăciuni pentru Lucescu”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit și el, la FANATIK SUPERLIGA, despre situația echipei naționale, aflată într-un moment decisiv în preliminarii: „Ce să fac eu? Îl respect pe Lucescu. Mai aproape e maioul meu decât cămașa. Ce, pe mine mă interesează echipa națională? Nu mă interesează deloc. Spun adevărul. Dacă vine mingea în el și el apleacă pentru că îi e frică să nu-l găurească glonțul. Trebuie să știe să joace și să nu facă tâmpenii, treaba lui, echipa națională, el știe (n.r. Mihai Popescu).

Păi dacă Târnovanu e cel mai bun și nu mi-l bagi? Hai, să fim sănătoși, ce mă mai interesează echipa națională? Păi nu e așa? Nu zic de alții, că nu zic de alții că merită să joace. Dacă joacă mă interesează. Păi, dacă am mai mulți titulari, minim 3, mă interesează echipa națională. Altfel, nu mă interesează. Bîrligea e pericol numai dacă ajunge mingea la el, chiar dacă o pierde. Am văzut o fentă aseară. El a crescut, chiar dacă nu dă goluri.

Îmi place mai mult acum. Dacă o să fie 5 titulari de la FCSB atunci fac rugăciuni pentru Lucescu. Părerea mea, Drăguș în stânga, Bîrligea atacant, dacă-și revine și Man în dreapta, că e fotbalist, atunci avem forță. Screciu ăla îmi place, da. Stanciu, fotbalist. Tănase, fotbalist. Mi s-ar părea extraordinar, atunci jucăm și noi fotbal. Cu Marinii nu poți să joci fotbal”.

Cine joacă fundaș stânga în locul lui Nicușor Bancu, suspendat în România – Austria

O altă dilemă pentru echipa națională o reprezintă postul de fundaș stânga. Nicușor Bancu va fi suspendat, Andrei Borza este accidentat, iar cea mai viabilă variantă rămâne cea de titularizare a lui Alexandru Chipciu, fotbalistul lui U Cluj, crede Mihai Stoichiță.

„Există varianta Chipciu, Opruț. De ce nu să fie Chipciu? El, în general, a făcut față ritmului indiferent de unde a fost. Vârsta lui e doar în buletin, are o vitalitate excelentă. Eu când m-am dus la FCSB era extremă dreaptă. Pe unde a fost a jucat și fundaș dreapta, fundaș stânga. Ăștia sunt jucători care au o inteligență de joc peste medie. Vă mai spun ceva: Lăcătuș o mai avea. El a jucat cu mine extremă, atacant, mijlocaș.

Să nu uităm că la națională e vorba și de factorul emoțional. Nu știi cum reacționează jucătorul, care nu este apăsat de o stare emoțională. Părerea mea e că da, Chipciu are această experiență în plus față de Raul Opruț. El evoluează la o echipă care nu este băgată în seamă, să nu uităm că U Cluj a fost și lider al campionatului în sezonul trecut”, a spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Ce opțiuni are Mircea Lucescu pentru a-l înlocui pe Denis Drăguș, accidentat

Oficialul FRF dezvăluie că o variantă pentru atacul echipei naționale, în este Daniel Bîrligea, cel care a scăpat de problemele medicale și evoluează acum meci de meci pentru FCSB.

„(N.r. e Mircea Lucescu ghinionist?) Da, da, ce, mă ascund de cuvinte? L-a băgat vârf la ultimele meciuri pe Drăguș și din cauza faptului că Bîrligea a fost accidentat. Dacă stai bine să te gândești, lui Drăguș nu-i place să joace cu spatele la poartă. La meciul cu Cipru de unde a dat golurile? Din stânga. Am făcut crucea mare când am văzut că a ieșit Bîrligea nevătămat din partida FCSB-ului”, a mai declarat Mihai Stoichiță.

Cum ar arăta echipa de start a României în meciul decisiv cu Austria

Din informațiile Fanatik, echipa de start pe care Mircea Lucescu ar urma să o trimită arată în acest moment așa: Târnovanu – Rațiu, Burcă, M. Popescu, Chipciu – Stanciu, Screciu, Tănase – Man, Bîrligea, Hagi

Confruntarea cu Austria va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.