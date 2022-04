Surse de radiații descoperite la fabrica de țigări care a ars în Timiș. Ce spun experții

Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș, a oferit pe pagina sa personală de Facebook mai multe informații despre incendiul care a avut loc în

Urme de material radioactiv

După cum a notat prefectul în mesajul său, la locul incendiului au fost identificate trei surse de radioactivitate. Este vorba despre mostre de stronțiu-90 folosite în procesul de măsurare a densității țigărilor.

Trebuie precizat că acest izotop se formează în urma fisiunii nucleare și are o perioadă de înjumătățire de 28,8 ani. În plus, stronțiul-90 are multiple aplicații în domeniul medical și în cel industrial, acolo unde este folosit pentru a stabili grosime și densitatea diferitelor obiecte.

Prefectul a mai explicat faptul că au fost realizate o serie de măsurători la fața locului și că nu au fost înregistrate creșteri ale nivelului de radiații.

Acesta a mai explicat că mostrele de material radioactiv au fost izolate și ridicate de specialiștii Centrului Național pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN).

“La fața locului s-au deplasat şi reprezentanții CNCAN (Centrul Național pentru Controlul Activităților Nucleare), iar blocul emițător cu cele trei surse radioactive de stronțiu 90 a fost ridicat şi izolat”, a mai adăugat Mihai Ritivoiu.

În plus, el a mai adăugat că după ridicarea mostrelor de stronțiu-90, ISU și polițiștii vor putea demara o anchetă în zonă pentru a stabili cauzele și condițiile în care a avut loc incendiul.

“Abia acum, după soluționarea incidentului cu sursele radioactive, pot demara restul investigațiilor, aşa că de mâine vor începe cercetările Poliției şi ale ISU, precum şi controlul privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiului. Important este că nu avem creşteri ale nivelului de radiații. Vă ținem la curent”, a mai adăugat prefectul.

O intervenție de proporții

Pe pagina sa de Facebook, prefectul de Timiș a oferi o serie de informații despre incendiul care a avut loc la fosta fabrică de țigări Zaher Iskandarani. El a explicat că flăcările au acoperit o suprafață de 9.000 de metri pătrați și că au fost trimise 27 de autospeciale.

El a mai notat într-o altă postare că salvatorii au reușit să izoleze substanțele care ar fi putut exploda și complica intervenția și că, după cum arătau măsurătorilor, incendiul nu a dus la depășirea limitelor de siguranță în ceea ce privește .