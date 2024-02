Surse: PSD și PNL s-ar fi înțeles pentru comasarea alegerilor în 2024. Liderii partidelor s-ar fi întâlnit în secret cu Klaus Iohannis

Așadar, alegerile europarlamentare ar urma să fie comasate cu cele locale în 2024, după ce partidele conduse de Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciucă, au bătut palma. Conform , s-ar fi agreat ca PSD și PNL să aibă candidați comuni în toată țara, atât la alegerile locale cât și europarlamentare.

Surse: PSD și PNL s-ar fi înțeles pentru comasarea alegerilor în 2024.

Așadar, 11 mandate ar reveni social democraților și 9 liberalilor, conform înțelegerii. Klaus Iohannis l-ar fi atras atenția liderilor politici că trăim într-un ”context politic tensionat”, astfel că ruperea coaliției și certurile între PSD și PNL ar fi de evitat. Mai mult, conform surselor PRO TV, candidatul la funcția de președinte va fi unul singur, susținut atât de PSD și de PNL.

ADVERTISEMENT

, din partea PSD. Cu toate acestea, în contextul în care ar exista tensiuni în interiorul celor două partide și nu s-ar accepta această variantă a candidatului unic, atât PSD și PNL ar urma să își aleagă un candidat care să se lupte cu cel al AUR.

Mai mult, s-ar fi luat în considerare și susținerea unui candidat independent, cum este cazul lui Mircea Geoană. Dacă PSD ar primi funcția de președinte, PNL ar urma să o primească pe cea de comisar european, mult râvnită și de Kalus Iohannis. Potrivit presei din Europa, România ar putea prelua mandatul de comisar pentru apărare, iar cel mai potrivit pentru asta ar fi Nicolae Ciucă.

ADVERTISEMENT

Potrivit România TV, dacă alegerile locale vor fi comasate cu cele europarlamentare, alegerile prezidențiale vor fi comasate cu cele parlamentare. Așadar, în perioada următoare vor începe negocieri pentru listele la europarlamentare, precum și candidaturile la consiliile județene, primării și, într-un final, se va stabili cine candidează pentru funcția de președinte.

Marcel Ciolacu amenința că-și depune mandatul în urmă cu 4 zile

amenința că își va depune mandatul dacă nu va exista o înțelegere cu PNL referitor la comasarea alegerilor. Asta, în contextul în care negocierile din ultima perioadă păreau să nu ducă nicăieri. În cele din urmă, se pare, că nu va mai fi cazul pentru acest scenariu.

ADVERTISEMENT

”Cred că, cel puțin eu și colegii mei din PSD, am arătat că prioritatea e România. Cel mai bine pentru mine și colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare și să nu facem această Coaliție. În acest moment ori am fi avut alegeri anticipate, fiindcă eram în pragul unei crize sociale, ori PSD ar fi avut cu 5 în față la alegeri, dar am hotărât, într un moment dificil, că este bine să ne implicăm și să nu lăsăm România să se ducă într-o direcție total greșită.

Dacă e o decizie politică a partenerilor de Coaliție să se retragă de la guvernare, președintele Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuție inclusiv cu președintele României că vom duce această Coaliție și guvernare cel puțin până în 2024.

ADVERTISEMENT

Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20%, şi ni se pare normal să avem în continuare prim-miniştri sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită”, a declarat Marcel Ciolacu.