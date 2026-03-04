Sursele FRF au dezvăluit ce se va întâmpla cu meciul Turcia – România după atacul cu rachetă al Iranului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mai sunt 3 săptămâni până la barajul pe care naționala României îl va disputa la Istanbul, dar atacul cu rachetă lansat de Iran asupra Turciei ridică semne de întrebare cu privire la disputarea jocului. Cum a reacționat FRF în acest caz.

FRF, reacție în privința partidei Turcia – România după atacul cu rachetă al Iranului

Este alertă maximă înaintea barajului pentru Cupa Mondială, după ce . ”Tricolorii” urmează să joace la Istanbul și există îngrijorare din cauza situației politice actuale.

FANATIK a aflat din surse federale că deocamdată nu s-a luat în calcul mutarea meciului programat să se joace pe 26 martie: ”Este mult pre devreme să luăm în calcul ce se va întâmpla cu meciul Turcia – România după atacul Iranului”.

Sursele federale au mai precizat pentru FANATIK că racheta iraniană ar fi atacat niște depozite de armament nuclear din Turcia, de la granița cu Siria. Atacul nu ar avea nicio legătură cu Istanbul, locul unde să va desfășura barajul cu România, cu spațiul aerian european al Turciei și în acest moment nu ar exista niciun risc.

Cât de departe e Istanbul față de locul unde a fost interceptată racheta Iranului

Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru turneul final al Cupei Mondiale din această vară, ar trebui să se joace pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul.

Ținând cont de ultimele evenimente și de racheta balistică cu care Iranul a atacat Turcia, se pune problema de securitate pentru partida de baraj. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie în privința întâlnirii, mai ales că , la aproximativ 800 de kilometri de Istanbul.

Naționala feminină a României, deplasare periculoasă în Cipru

Reacția Iranului la bombardamentele SUA și Israel crează mari probleme și în lumea sportului. Pentru echipa națională de fotbal a României urmează o deplasare destul de periculoasă în Cipru, pentru un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2027.

În ciuda faptului că aeroportul din Paphos a fost închis după ce Iranul a atacat bazele militare americane din zonă, Cipru a hotărât să nu închidă traficul aerian și a anunțat că spațiul este în siguranță.

În aceste condiții și ținând cont că distanța dintre Paphos și Dasaki Achnas, locul unde se va juca partida cu România de sâmbătă, 7 martie, este de peste 150 de kilometri, Federația Cipriotă de Fotbal a decis ca întâlnirea să se joace așa cum a fost programată inițial, de la ora 14:00, pe Ethnikos Achnas Stadium.