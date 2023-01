Survivor 2023, ediția din 24 ianuarie. Surpriză: Cine sunt concurenții propuși pentru eliminare

Ce se întâmplă în ediția de pe 24 ianuarie de la Survivor. Cine sunt concurenții care vor fi propuși spre eliminare.

Survivor 2023, ediția din 24 ianuarie

Pe 24 ianuarie are loc o nouă ediție la Survivor România și vor fi propuși spre eliminare mai mulți concurenți. Conform paginii cunoscută pentru faptul că dă detalii despre fiecare emisiune celebră din țară, vor fi trei concurenți propuși spre eliminare.

Mai precis este vorba despre Codruța, Răzvan și Andrei Neagu din , care ar urma să piardă în fața Faimoșilor în ediția aceasta.

Faimoșii ar urma să obțină victoria cu scorul de zece la șase în fața Războinicilor.

„Jocul pentru imunitate din 24 ianuarie 2023, la Survivor România 2023, va fi câștigat de Faimoși, cu scorul de 10 la 6.

Războinicii vor face nominalizări! În Consiliul de nominalizare, Codruța, Răzvan și A. Neagu vor fi propuși spre eliminare”, este anunțul făcut pe rețelele de socializare.

Maria Lungu a fost eliminată la Survivor

Maria Lungu a fost cea de-a două eliminată la Survivor România, după ce prima care a plecat acasă a fost Maria Contantin.

De fapt, în total au plecat patru concurenți de la emisiune, pentru că odata cu Maria Constantin a spus și Gheboasă că vrea să plece acasă pentru că nu mai face față condițiilor din junglă și îi este foarte dor de soția lui ce îl așteaptă acasă.

De asemenea, nici Maria Lungu nu a plecat singură, ci cu și chiar a fost nevoit să fie supus unei operații din cauza problemelor sale de sănătate.

„Diagnosticul urmează să îl aflăm după RMN. Abia ce l-am făcut. Ruptură de placă plantară. Am șuruburi. Nu mai am lacrimi de vărsat, am plâns în hotel în Domincană. Am vrut să stau acolo să trăiesc experiența vieții.

Eu m-am urcat pe pilonul de lemn și am alunecat. M-am dus pe spate, am căzut, dar era o bucată de lemn și mi-am prins glezna acolo”, a spus acesta, în emisiunea La Măruță.