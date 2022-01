Cătălin Moroșanu dă verdictul în primul scandal major de la Survivor România 2022: „Două pietre tari. Dacă nu aduci puncte, nu poți să fii barosan!” Exclusiv

„Survivor 2022” nici nu s-a „încălzit” bine că au și apărut conflictele între concurenți. s-a contrat cu , autointitulat deja lider al echipei „Faimoșilor”. S-au intersectat și CRBL, și TJ Miles în ceartă și atmosfera s-a tensionat deja.

Interesant este că și au fost colegi la „Dynamite Fighting Show” (DFS), care este descris pe propriul site, , „un concept nou dedicat sporturilor de contact, care îmbină sportul cu spectacolul, și își dorește să ofere publicului confruntări pe reguli K-1 între cei mai buni sportivi din România și Europa de kickboxing, MMA, BJJ, Muay Thai, Karate, Kyokushin și alte arte marțiale”.

Cătălin Moroșanu dă verdictul în conflictul Ciuhulescu-Zmărăndescu de la „Survivor”: „Două pietre tari. Și eu m-am certat cu Cătălin la «Ferma vedetelor». Tot două pietre tari”

l-a contactat pe , promoter „Dynamite Fighting Show”, pentru a afla „istoricul” conflictului dintre cei doi „faimoși”, și , iar „Moartea din Carpați” a oferit lămuriri în exclusivitate pentru cititorii .

Cătăline, abia a început „Survivor 2022” și au apărut conflictele. Roxana Ciuhulescu s-a contrat cu Cătălin Zmărăndescu. Ai lucrat cu amândoi la Dynamite Fighting Show, s-au certat acolo?

– Eu nu știu de niciun conflict între ei la Dynamite Fighting Show… Și dacă nu știu eu, înseamnă că n-a fost… (râde) Serios, nu am auzit de așa ceva. Cătălin a fost pe arbitraj și Roxana are live-ul de după lupte… cum să-i spun… host-event e cel mai bun termen… Ei nici nu s-au întâlnit față-n față, Roxana a venit cu studioul după ce Cătălin n-a mai venit la mine la arbitraj și s-a dus pe comment…

Eu am lucrat cu Cătălin și la „Ferma vedetelor”, îl cunosc bine, îi știu stilul… Are stilul ăla care domină tot timpul… Are în genă voința de leader… Ne-am certat la început… (râde)

Și Roxana este un caracter puternic, eu cu Roxana m-am înțeles foarte, foarte bine, e o femeie căreia n-am ce să-i reproșez, e o femeie super faină…

Dar ce, cu Cătălin Zmărăndescu nu ești prieten?

– La început ne-am certat, cum ți-am spus, a venit el hotărât să rupă norii, e felul lui, dar apoi și-a dat seama că noi, sportivii, suntem ăia care muncim, care trebuie să fim baza… eu, Diana Belbiță, Marius Crăciun… noi suntem muncitori, noi suntem disciplinați prin natura meseriei ca să zic așa… a venit și el de partea noastră, dar până atunci era cam îmbârligat… că ăla, că ălălalt, că nu știu ce…

Cătălin Moroșanu: „Ca să fii lider, să fii conducător, trebuie să și câștigi probe, să aduci puncte pentru echipă”

Ați fost… sunteți două pietre tari, că altfel n-ați fi ajuns lideri într-un sport atât de dur ca luptele…

– Exact! Cătălin și Roxana s-au contrat la „Survivor” că sunt și ei două pietre tari… și nu-i ușoară competiția… dar problema e în felul următor… concursul ăsta, și este abia prima săptămână, o să mai dureze destul și o să fie foarte greu… Și sunt nominalizați amândoi, unul dintre ei pleacă… Da, Cătălin are această genă de conducător, e dur, e luptător…

Dar ca să fii lider, să fii conducător, trebuie să și câștigi probe, asta e problema cea mai mare. Dacă tu nu câștigi probe și nu aduci puncte echipei, pierzi din autoritate, nu poți fi un exemplu, nu poți fi barosan… (râde)… nu poți fi lider.

Nu sunt povești, asta e realitatea. Nu mai poți fi tu ăla cu „Hai să facem, hai să dregem, tu faci aia, tu faci aia…”. Trebuie să demonstrezi prin fapte că poți să-ți faci treaba, aia e faza de bază și asta cu leadership-ul nu este pentru oricine.

Și eu, când am fost acolo, m-am impus să organizez echipa… „Tu fă aia, tu fă aia, tu fă aia…”… Dar când n-am mai adus puncte, alții au stat în capul mesei… (râde)

Cătălin Moroșanu: „Ești puternic, ai forță și vine unul de 60 de kilograme și te bate pe viteză și abilitate… atunci să vezi frustrare!”

Da, dar tu ai stat, Zmărăndescu stă în capul mesei. Cum?

– Nu-i chiar așa de ușor cum pare, nu-i ușor deloc să fii bosul, mai ales între oameni puternici, că nu se duce oricine la „Survivor”…

Știi care-i frustrarea cea mai mare în tot concursul ăsta? Că ai anumite abilități, ești puternic pe anumite domenii, dar acolo nu-i totul pe forță, e și pe îndemânare, viteză, rezistență nu numai fizică, dar și… dacă nu chiar mai mult… rezistență psihică.

Și la un moment dat poți acumula frustrări… „Cum naiba, dom’le, eu care sunt campion, sunt cel mai tare, vine ăla de 60 de kilograme și e mai bun ca mine?!”… (râde)… Ăsta-i concursul!

Cătălin Moroșanu: „Îl văd pe Rengle în finală, se descurcă foarte bine”

Chiar dacă abia a început transmisia la tv, pe cine vezi câștigător?

– E dificilă situația, nu-i o vacanță în Republica Dominicană, cum am mai auzit pe unii… cârcotași invidioși… (râde) Îl văd pe Emil Rengle să se ducă până în finală, e foarte… aplicat, îl văd că se descurcă foarte bine…