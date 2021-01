Survivor România 2021. Cine este Faimosul tatuat din cap până-n picioare. Are o poveste de viață impresionantă

Sâmbătă, 9 ianuarie, la ora 20:00, Kanal D dă startul noului sezon Survivor România, cel mai dur și intens reality show difuzat vreodată pe micile ecrane. 24 de concurenți s-au aventurat în jungla din Dominicană, dornici să își testeze limitele și să le demonstreze telespectatorilor că pot face față oricăror provocări. Printre aceștia se numără și un tânăr artist care a atras privirile tuturor din prima clipă, datorită look-ului său ieșit din comun și atitudinii nonconformiste.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiecare dintre tatuajele care îi acoperă aproape tot corpul are o semnificație aparte, pentru că exprimă frustrare, revoltă și toate experiențele dure la care l-a supus viața. Abandonat de părinți și crescut la orfelinat, Zannidache își vede acum visul cu ochii.

Norocul i-a surâs în momentul în care l-a întâlnit pe Alex Velea. Recunoscând în el un potențial talent, îndrăgitul artist i-a sărit în ajutor fără să stea prea mult pe gânduri și i-a ghidat primii pași în carieră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Survivor România 2021. Povestea emoționantă a Faimosului Zannidache

„Fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă… Am tatuat pe mine numai sentimente. Tatuajul de pe tâmplă înseamnă totul, universul. Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână.

Dacă aveam bani le făceam pe toate în același timp. Am investit foarte mult în ele, câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1200 de lei. Tatuajul ”HOME” reprezintă visul meu, acela de a avea o casă a mea.

ADVERTISEMENT

Mi-am tatuat pe spate mesajul ”Home is Where Your Heart Is”, care este tatuat lângă mesajul ”Homeless”. Încă nu știu unde îmi este inima, sunt neliniștit teribil. Casa mea va fi acolo unde mă voi simți liniștit. M-am obișnuit cu sentimentul ăsta de neliniște.

Sunt mereu agitat, frustrat. Mi-am tatuat pe tâmplă ”Understand Why” pentru că, cu cât înțelegi mai mult, ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a dezvăluit Zannidache înainte să pornească în aventura vieții lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Survivor Romania începe pe 9 ianuarie, de la ora 20:00 și va fi difuzat cinci zile pe săptămână, după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, iar de vineri până duminică, la 20:00.