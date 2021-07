Zanni, Marius Crăciun, Andrei Dascălu și Maria Chițu sunt concurenții care se luptă în seara aceasta la Survivor România.

În prima seară a semifinalelor, Elena Marin a părăsit competiția, ea fiind “judecată” de public în consiliu. Vineri se va desfășura a doua semifinală, iar Consiliul este în direct. Înaintea competiției concurenții au avut câte un mesaj pentru susținătorii lor.

Survivor România 2021 Live Video. Ce concurenți ajung în finală? Vezi aici ediția de azi, 9 iulie

Cei patru concurenți rămași în competiție se pregătesc pentru o nouă luptă care îi poate duce mai aproape de marea finală de sâmbătă, 10 iulie. În cursă au mai rămas Zanni de la Faimoși, veteranul competiției, și Andrei Dascălu, Maria Chițu și Marius Crăciun din echipa Războinicilor. Fiecare se va lupta în această seară pentru a demonstra că merită marele premiu.

Fiecare concurent a avut un mesaj înaintea semifinalei de vineri.

“Am văzut colegi care au cedat psihic. Am rezistat până în acest timp. Mă bucur că n-am aruncat prosopul”, a declarat Andrei Dascălu.

“Mi-am dorit doar să mă exprim și să lupt pentru ceea ce cred eu, chiar dacă sunt 100 înaintea mea”, a spus și Zanni.

“Viața m-a călit și m-a făcut să vin în competiția asta pregătit deja pentru ceea ce se întâmplă și ceea ce am trăit”, a fost mesajul lui Marius Crăciun.

“Atunci când simți că nu mai poți, de fapt mai poți puțin”, a spus și Maria.

Vineri va avea loc cea de-a doua semifinală, iar Consiliul se va desfășura în direct.

Elena Marin a fost eliminată

Elena Marin nu a putut să-și stăpânească lacrimile când a aflat că este eliminată de la Faimoasa a plecat acasă în urma voturilor publicului. La final dansatoarea a declarat că regretă faptul că a fost eliminată, mai ales că a reușit să ajungă atât de departe.

“A fost o experiență frumoasă, pe care cu siguranță nu o voi uita niciodată, am avut foarte multe lucruri frumoase de învățat, am învățat că trebuie să am încredere în mine. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp îmi doream să pot mai mult.

Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândești la ce ai greșit, la ce aș schimba la mine, să reușesc să ajung până la final.

A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată”,