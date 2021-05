Survivor România 2021 Live Video, ediția din 1 mai. Tensiune maximă în echipa Războinicilor după nominalizatea lui Albert.

Războinicii au făcut front comun împotriva Mariei. Chiar și Albert s-a declarat surprins că tânăra nu a fost nominalizată pentru eliminare, deși susține că se aștepta să fie votat el.

Jocul pentru imunitate din ediția din 1 mai se va dovedi unul estrem de greu. Concurenții celor două echipe vor fi nevoiți să depășească un traseu epuizant, o succesiune de bazine cu noroi.

După ce au pierdut jocul de imunitate în ediția precedentă, Războinicii au fost nevoiți să aleagă un concurent pentru eliminare. Cel vizat a fost Albert.

Tânărul a explicat că decizia nu îl surprinde. Totuși, el a precizat că se bucură că nu Maria a fost cea nominalizată, pentru că se aștepta și la acest lucru: „Mă așteptam, dar mă bucur într-un fel că n-a fost nominalizată Maria”.

Mă așteptam să fie ea, după discuțiile din seara asta, dar cred că în ritmul ăsta urmează și ea. Ea e oaia neagră și din cauza ei pierdem jocuri. Cred că ar trebui să o dăm afară și pe ea și pe mine, cred că așa e cel mai bine,” a spus el, după ce a aflat rezultatul votul colegilor săi.

Maria a fost pusă la zid de Războinici, în timpul Consiliului de nominalizare. Prima care a răbufnit a fost chiar Sindy: „din păcate, iar am pierdut un joc de imunitate. Sunt foarte tristă că nu am reușit să ajut fizic echipa, dar am încercat să-i susțin vocal. Este nevoie de multă energie, contează mult ca cineva să fie acolo”.

„Chiar dacă unele persoane nu merită, eu tot îi susțin. Acum mă refer la Maria, chiar dacă uneori am avut conflicte în câmp. Au fost momente pe traseu când nu a fost susținută, este adevărat, dar eu și atunci am susținut-o. Și ea bate palma cu toată lumea, dar cu mine nu, chiar dacă eu am fost mereu acolo. Așa a fost și astăzi,” a spus tânăra.

În ediția din 1 mai, probele prin care concurenții celor două echipe vor trece sunt unele extrem de dificile. Rămâne de văzut cine va reuși să câștige competiția din această seară și să-și asigure imunitatea.

