Astăzi are loc marea finală Survivor România 2021. După luni întregi petrecute departe de casă și în condiții grele, vom afla care este câștigătorul acestui sezon. Zanni, Andrei și Marius se luptă pentru marele premiu de 50.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Începând cu ora 20.00, poți urmări ediția de azi, 10 iulie, Live Video pe . Urmează momente pline de suspans și emoție pentru cei trei concurenți rămași în joc.

Survivor România 2021 Live Video, ediția din 10 iulie. Azi este marea finală! Cine va câștiga marele premiu de 50.000 de euro?

are loc astăzi, 10 iulie. După mai bine de jumătate de an în care concurenții au ținut telespectatorii în suspans, patru zile pe săptămână, sezonul doi ajunge la final.

ADVERTISEMENT

Faimosul Zannidache și războinicii Andrei Dascălu și Marius Crăciun se luptă pentru trofeul Survivor și marele premiu de 50.000 de euro. Miza este foarte mare, iar fanii sunt nerăbdători să vadă cine se va întoarce acasă cu trofeul.

Zanni a fost salvat de public în cadrul consiliului live de aseară, Maria Chițu fiind cea care a părăsit competiția chiar înainte de final. De asemenea, Elena Marin a fost eliminată de public în prima semifinală.

ADVERTISEMENT

Andrei și Marius s-au salvat în ambele semifinale și au reușit să ajungă direct în finală. Votul publicului este decisiv și astăzi. Au rămas doar cei mai buni dintre concurenții acestui sezon, așa că este foarte greu de crezut că doar unul va pleca acasă cu premiul.

de o parte dintre foștii concurenți din sezonul 2. Cătălin Moroșanu, Sorin Pușcașu, Ana Porgras, Sebastian Chitoșcă, Roxana Ghiță și Sindy sunt doar câțiva dintre cei care vor fi alături de finaliști.

ADVERTISEMENT

Marele câștigător Survivor România 2021 va fi anunțat într-un consiliu difuzat tot live, chiar din Republica Dominicană.

Maria, eliminată înainte de marea finală

a fost eliminată aseară, însă zâmbetul nu a părăsit-o nici măcar atunci. Tânăra de 20 de ani și-a luat rămas-bun de la Zanni șu de la foștii ei coechipieri, Marius și Andrei.

ADVERTISEMENT

„Mă simt liniștită, nu a fost ușor nimic din ce am trăit aici, simt că nu mai am multe cuvinte pe care aș putea să le spun, pentru că am vorbit pe tot parcursul acestei competiții și am spus tot ceea ce aveam de spus.

Tot ce pot să mai fac în momentul ăsta este să mulțumesc. În primul rând, să le mulțumesc colegilor pentru că au fost ca o familie pentru mine, cu bune și cu rele.

ADVERTISEMENT

(…) Sunt bucuroasă pentru că mă întorc la cei dragi, abia aștept să-i văd, pe frații mei, pe părinții mei… Nu vreau să încep să plâng…

Plec cu zâmbetul pe buze. A fost cea mai tare experiență din viața mea”, a declarat Maria Chițu seara trecută, după ce Dan Pavel a anunțat că Survivor România s-a terminat pentru ea.